Появились новые подробности о смартфонах iPhone 13

Как стало известно з компетентных источников, все без исключения версии из тринадцатой линейки iPhone получат функцию, которая была доступна исключительно в премиальной модели iPhone 12 Pro Max.

Речь идет о стабилизации работы видеокамеры со сдвигом изображения. По словам экспертов, данная функция все еще нечасто встречается на электронных мобильных гаджетах. Как правило, ее обеспечивают только в премиальных версиях.

Так как iPhone 13 должны будут выйти с ней все без исключения, на рынке возникнет резкое увеличение спроса на устройства, обеспечивающие данный вид стабилизации. Производитель должен увеличить выпуск примерно на 30-40%, чтобы удовлетворить потребность рынка, уточняют аналитики.