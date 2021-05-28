 

Появились новые подробности о смартфонах iPhone 13

28.05.2021, 22:04, Новости дня
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Как стало известно з компетентных источников, все без исключения версии из тринадцатой линейки iPhone получат функцию, которая была доступна исключительно в премиальной модели iPhone 12 Pro Max.

Речь идет о стабилизации работы видеокамеры со сдвигом изображения. По словам экспертов, данная функция все еще нечасто встречается на электронных мобильных гаджетах. Как правило, ее обеспечивают только в премиальных версиях.

Так как iPhone 13 должны будут выйти с ней все без исключения, на рынке возникнет резкое увеличение спроса на устройства, обеспечивающие данный вид стабилизации. Производитель должен увеличить выпуск примерно на 30-40%, чтобы удовлетворить потребность рынка, уточняют аналитики.



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