Мнение: Две дуэли

Забавно – по вчерашнему посту о Лукашенке, где я провел аналогию с дуэлью Печорина из “Героя нашего времени”, внезапно в комментах наметилась боковая линия дискуссии – люди стали оспаривать мое краткое описание этой сцены! Таких, понятно, оказалось очень мало (у остальных нет мнения, поскольку они не понимают, о чем речь) – но неприятен вывод: оказалось, что я, как всегда, завысил свои ожидания – слишком хорошо думал о комментаторах.

Я ведь социолог, с народом знаком не понаслышке, объем его познаний о мире у меня постоянно перед глазами. Давеча на фокус-группе вживую общался с молодым человеком (но уже отцом семейства), который не только признался, что не имеет никакого понятия о том, что такое “партии” и что они делают, но и искренне сообщил, что не понимает, что означает и как расшифровывается странная аббревиатура “кпрф”.

Поэтому я вполне обоснованно предположил, что сюжета “Героя нашего времени” не знает примерно никто, причем во многом ИМЕННО из-за того, что его “проходили в школе”. Однако я оказался не в силах продолжить мысль дальше и понять заранее нечто более страшное: и те, кто сюжет вспомнил, и, более того, даже те, кто в запальчивости полезут в интернет, чтобы ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ все же прочесть сцену дуэли Печорина и Грушницкого – они, даже имея перед глазами текст Лермонтова, все равно не поймут, что же там написано!!

Вот где засада-то.

Для сравнения все же приведу описание не менее знаменитой литературной дуэли – Онегина и Ленского. Пишу в пустоту, чисто для очистки совести:

Плащи бросают два врага

Зарецкий тридцать два шага

Отмерил с точностью отменной,

Друзей развел по крайний след,

И каждый взял свой пистолет.

Как говорится – найдите 32 отличия. При том, что Онегин, как мы знаем, убил-таки Ленского.