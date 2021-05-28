Внук Пугачевой объяснил, почему редко встречается со звездной бабушкой

Музыкант Никита Пресняков в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1» пояснил об отношениях со своей бабушкой Аллой Пугачевой. Он объяснил, почему редко видится с Примадонной.

Никита Пресняков в ходе разговора с ведущим Борисом Корчевниковым рассказал, как складываются отношения между родственниками в его семье. Он рассказал, почему является редким гостем в доме у своей бабушки Алла Пугачевой. Ведущий показал в эфире программы фрагмент со свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой, где Примадонна произносит тост и говорит невестке, что жить с музыкантом – непросто.

По словам старшего сына Кристины Орбакайте, после создания союза с женой, он все равно остается частью большой звездной семьи. В то же время Никита Пресняков редко видится с родственниками. Музыкант всех их любит и уважает, но с детства ему нравится быть свободным, поэтому он существует сам по себе.

Напомним, что Никита Пресняков женился на соседке по даче Алене Красновой в июле 2017 года. Пока пара не обзавелась детьми. Никита Пресняков развивает музыкальную карьеру и играет в театре, а его супруга является моделью.

Источник: www.youtube.com