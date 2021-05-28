 

Уже на следующей неделе могут представить смартфон Huawei P50

28.05.2021, 21:58, Разное
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На следующей неделе китайский IT-гигант Huawei проведет очередную презентацию. Во время мероприятия будут представлены новые гаджеты компании, среди которых может быть и смартфон Huawei P50.
Компания Huawei готова представить на международном рынке свои очередные достижения. В Сети уже появилась информация о грядущих стартах продаж целого ряда технологических новинок. Так, эксперты сообщают, что в опубликованных в Сети изображениях заметны готовящиеся к выходу веб-камера и «умный» телевизор.

Однако есть среди анонсированных материалов и намек на выход нового поколения смартфонов от Huawei. P50 украшает особый, в форме продолговатого овала блок фото-видео-датчиков, что и выдает его среди других устройств. Стильный модуль состоит из двух кругов, в которые заключены вместе с камерами и лампы фотовспышки. Всего в аппарате, скорее всего, будет три сенсора, в том числе, и перископный, Pro-модификацию оборудуют уже четырьмя датчиками. Фронтальный объектив интегрирован в миниатюрный вырез в центре лицевой панели вверху.

Дисплеи аппаратов также отличаются, если в базовом экран полностью плоский, то в расширенной версии он изогнут на боковинах. Оба девайса получат самые актуальные однокристальные мобильные системы, а также вместительные чипы оперативной памяти и объемные флэш-накопители. Также в Huawei P50 стоит ожидать мощные аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.

Источник: www.ixbt.com



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