Ученые: Новый комплекс препаратов оказался эффективным против лейкемии высокого риска

Австралийские исследователи обнаружили новый и эффективный способ лечения особенно агрессивного рака крови у детей. Речь идёт о комплексе препаратов, позволяющих разработать средство для борьбы с лейкемией высокого риска.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) является злокачественным заболеванием системы кроветворения, для которого характерно неконтролируемое увеличение количества лимфобластов. Заболевание может проявляться в виде анемии, симптомов отравления, увеличения лимфоузлов, селезенки и печени; повышения кровоточивости и дыхательных расстройств. ОЛЛ – наиболее часто диагностируемый вид рака у детей.

Один из распространенных типов ОЛЛ высокого риска, требующий новых методов лечения, является “ОЛЛ, подобный филадельфийской хромосоме” (Ph-подобный ОЛЛ), названный так из-за его сходства с другим типом, Ph-положительным ОЛЛ. Общие генетические характеристики этих двух типов ОЛЛ высокого риска привели ученых к предположению, что они могут реагировать на сходные методы лечения; включая новый класс препаратов, известный под названием ингибиторов киназ.

Проведенные эксперименты показали, что варианты Ph-подобного ОЛЛ с генетической мутацией, известной как CRLF2r, (почти половина всех случаев данного подтипа) слабо реагируют на ингибиторы киназ при использовании в качестве единственного агента. После этих исследований исследователи продолжают изучать, могут ли ингибиторы киназы быть более эффективными в сочетании с другими компонентами.

В рамках новой работы, результаты которой были обнародованы в международном журнале Leukemia, специалисты Детского онкологического института Австралии, протестировали более 5000 различных препаратов в сочетании с ингибиторами киназы. По словам ведущего исследователя Ричарда Лока, результаты показали, что комплекс препаратов может помочь в разработке более эффективного средства борьбы с раком у некоторых детей.

Источник: medicalxpress.com