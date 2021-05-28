Европейский вещательный союз приостановил членство белорусского БТРК

“EBU внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает БТРК как члена EBU отстаивать наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности. После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением БТРК и сообщили о своих опасениях их руководству”, – говорится в сообщении.

В EBU отметили, что в последние недели их “особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением”.

“Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения. В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU”, – заявили в союзе.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления решения в силу.

В EBU изданию TUT,BY сообщили, что в результате отстранения БТРК больше не сможет получать доступ к ряду услуг для членов союза, включая новости и музыкальный контент, права на трансляцию некоторых спортивных мероприятий, юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу, а также лоббистские услуги.

“Ранее мы предположили, что из-за приостановки членства Белтелерадиокомпании белорусы не смогут увидеть трансляции биатлона и некоторых других спортивных мероприятий, а также конкурса “Евровидение”. Исходя из ответа Европейского вещательного союза, это соответствует действительности. Какие конкретно спортивные трансляции станут недоступны, в EBU не уточнили”, – говорится в сообщении.

Контекст:

По всей Беларуси с 9 августа 2020 года продолжались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—