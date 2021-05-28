 

ЕС не будет признавать результаты президентских выборов в Сирии – Боррель

28.05.2021, 21:56, Новости дня
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“Они (выборы в Сирии. – “ГОРДОН”) не будут способствовать урегулированию конфликта и не приведут к какой-либо мере нормализации международных отношений с сирийским режимом. Мы не можем согласиться с этим процессом и призываем сирийский режим к участию в подлинном политическом процессе”, – сказал Боррель.

Контекст:

Выборы в Сирии 26 мая – вторые, которые проводятся с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Как сообщило 27 мая сирийское агентство SANA со ссылкой на спикера парламента Сирии Хаммуда Саббага, Асад получил более 95% голосов избирателей (явка составила около 18 млн человек, или 78,6%). Бывший член правительства Абдалла Саллюм Абдалла и глава Национального демократического фронта Махмуд Ахмед Мараи получили 1,5% и 3,3% голосов соответственно. 

Выборы проходили в подконтрольных правительству районах страны и в некоторых посольствах Сирии за рубежом, сообщила радиостанция ВВС. По информации Associated Press, не голосовали более 5 млн беженцев, в основном проживающих в соседних странах.

Главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Италии раскритиковали проведение выборов в Сирии. По их словам, свободные и справедливые выборы в Сирии должны были проводиться под надзором ООН по высшим международным стандартам прозрачности и отчетности. Асад говорил, что Сирию “совершенно не волнуют такие заявления”.

Башар Асад занимает должность президента Сирии с 2000 года. Он четвертый раз подряд одержал победу на выборах главы государства. Это случилось на фоне экономического кризиса в Сирии, где более 80% населения страны живет за чертой бедности, отметило Associated Press.

В 2011-м в стране вспыхнул вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами, которые добивались свержения режима Асада и демократических реформ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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