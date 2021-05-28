В Германии планируют с 7 июня разрешить вакцинацию против коронавируса подростков от 12 лет

Также в Германии с 7 июня отменяют приоритетность вакцинации. На вакцинацию смогут записаться все желающие.

Меркель отметила, что родители не должны принуждать подростков вакцинироваться.

“Приоритетная вакцинация пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями дала положительный эффект. Это большой успех”, – заявила канцлер.

Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что по состоянию на 27 мая почти 35 млн немцев (41,5%) были вакцинированы хотя бы одной дозой, 13 млн человек (15,7%) завершили вакцинацию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 88,2 тыс. человек.

28 мая Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило применение в странах Евросоюза вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет. До этого ее можно было применять для людей от 16 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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