“Рекомендация диспетчера абсолютно незаконна”. Летчик-испытатель – о ситуации с рейсом Ryanair в Беларуси

Об этом летчик-испытатель, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Лиходед заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

Власти Беларуси 25 мая обнародовали стенограмму разговора экипажа и белорусского диспетчера, из которой следует, что рекомендацию сесть в Минске озвучил диспетчер.

“Эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?” – спрашивал пилот.

“Это наши рекомендации”, – отвечал диспетчер.

“Диспетчер не имел права даже озвучивать слова: “Мы вам рекомендуем”. Это запрещено, даже советы [давать]. В случае бомбы на борту диспетчер не имеет права давать рекомендации, указания и советы. Он должен только слушать информацию от командира [экипажа], который принимает там решение в зависимости от обстановки, и помогать выполнять это дело”, – подчеркнул Лиходед.

Экс-глава Службы безопасности Украины, нардеп от “Батьківщини” Валентин Наливайченко, который тоже находится в студии, отметил, что рекомендацию давал “не диспетчер, а представитель КГБ, который читал предоставленный ему текст”.

“Я не знаю, кто там сидел, но эта рекомендация абсолютно незаконна”, – отреагировал Лиходед.

Контекст:

После проверки в Минске белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения. У Протасевича, вероятно, сломан нос, считает его отец.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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