Кубраков не ограничится увольнением в порту Южный – СМИ

“В первую очередь от работы будут отстранены фигуранты уголовных производств, а также чиновники, на которых поступают жалобы от бизнеса. Президент потребовал от вновь назначенных министров жестких кадровых решений для улучшения работы вверенных им ведомств. И у Кубракова есть желание подтвердить свой имидж эффективного менеджера, заработанный в “Укравтодоре”, – цитирует агентство своего инсайдера.

По его информации, кадровые перестановки могут ожидать другие порты, Укртрансбезопасность и “Укрзалізницю”, где перед Кубраковым поставлена задача провести прозрачный конкурс на должность нового главы и “не допустить “поглощения” реформаторских усилий “средним звеном” коррупционеров”.

Контекст:

Агентство “РБК-Украина” сообщило сегодня, что министр инфраструктуры уволил заместителя директора по экономике и финансам порта Южный Сергея Ковшара с должности исполняющего обязанности директора предприятия.

На Ковшара в течение этой недели поступили жалобы от нескольких организаций.

Украинские порты Южный и ТИС остановили перевалку руды, из-за этого украинские горно-обогатительные комбинаты могут приостановить работу, что сократит доходы бюджетов всех уровней, заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. Порт Южный потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ним и частным терминалом “ТИС – Уголь” в пропорции 50/50, отметил он.

Руководство порта Южный блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала ТИС, заявило в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю объединение предприятий “Укрметаллургпром”.

В письме ЧАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” в адрес министра финансов Сергея Марченко и директора морского торгового порта Южный Сергея Ковшара говорится, что из-за остановки отгрузки продукции только одного этого предприятия “Укрзалізниця” будет терять каждый месяц 13 млн грн, Администрация морских портов – 5 млн грн, сам порт Южный – 11 млн грн.

Новоназначенный министр инфраструктуры Александр Кубраков должен вмешаться в ситуацию, которая складывается в порту, заявил сегодня внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Politeka писала, что глава порта Южный с января по май этого года выписал себе премии на общую сумму 1,47 млн грн.

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