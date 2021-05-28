New York Times – в США идёт расследование возможного вмешательства Украины в американские выборы

В США уже несколько месяцев идёт расследование вмешательства ряда украинских политиков в президентские выборы 2020 года, пишет The New York Times. В центре расследования находится депутат Верховной рады Андрей Деркач: согласно утверждению американских спецслужб, Деркач является «российским агентом», распространявшим дезинформацию в отношении Джо Байдена и стремившимся склонить исход выборов в пользу Дональда Трампа.



Reuters

Федеральная прокуратура США расследует возможное вмешательство в президентские выборы 2020 года со стороны ряда украинских политиков, намеревавшихся распространить ложную информацию о Джо Байдене и склонить итоговый результат в пользу Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что расследование началось ещё в последние месяцы президентства Дональда Трампа. Оно подчёркивает всё более активный подход американского правительства по вычислению иностранного вмешательства в выборы: как отмечает The New York Times, основные усилия расследований сосредоточены на российских спецслужбах: подозревается, что они имели связи минимум с одним украинским политиком. Кроме того, издание подчёркивает, что данное расследование проходит отдельно от следствия по делу бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как пишет The New York Times, одной из центральных фигур расследования является депутат Верховной рады Андрей Деркач. Согласно данным анонимных источников, в декабре 2019 года Деркач встречался с Джулиани в ходе визита последнего в Европу. Издание сообщает, что целью Джулиани было собрать на Украине информацию для подрыва дипломатических усилий Байдена: кроме того, Джулиани должен был убедить Киев начать расследование в отношении Байдена и прочих критиков Трампа.

Американские спецслужбы предупреждали Трампа, что Деркач намерен распространять дезинформацию, пишет The New York Times: однако Джулиани заявил, что не получал таких предупреждений и продолжал наставить на подлинности полученных от Деркача сведений, даже после того, как американские спецслужбы ввели против украинского политика санкции и провозгласили того «действующим агентом России».

Сам Джулиани отрицает, что когда-либо работал на каких-либо украинских политиков, пишет издание. Как отмечает The New York Times, даже если вина какого-нибудь украинского политика будет доказана, будет трудно осуществить его арест и экстрадицию в США. Впрочем, обвинение, скорее всего, закроет перед ним возможность путешествовать в большую часть стран мира. Министерство финансов США уже ввело санкции против ряда украинских политиков, запретив им вести бизнес на американской территории. Среди этих политиков был сам Деркач, а также люди, входившие, по мнению американских спецслужб, в его ближний круг, такие как экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко. Согласно данным следствия, Телиженко и Артеменко помогали Джулиани выходить на украинских политиков.

Как напоминает The New York Times, в мае 2020 года, после того, как Джо Байден стал одним из вероятных кандидатов в президенты от демократической партии, Деркач опубликовал записи телефонных переговоров между Байденом, бывшим тогда вице-президентом США, и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Деркач утверждал, что записи свидетельствуют о вовлечении Байдена и его сына Хантера в коррупционные схемы на Украине.