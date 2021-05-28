 

Polskie Radio – «на кону безопасность всей Европы» — в Польше объяснили слова Дуды о «ненормальном поведении» России

28.05.2021, 21:46, Новости дня
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«Резкие и решительные» слова президента Дуды в адрес Москвы обоснованы, ведь они должны напомнить союзникам и партнёрам Польши по НАТО и ЕС о том, чтобы они не забывали о Грузии, Украине и Молдавии, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он объясняет, что, вопреки общим убеждениям, «российская угроза» нависает не только над восточным флангом НАТО, но и над всем континентом, пишет Polskie Radio.


Reuters

На этой неделе состоялся визит президента Польши Анджея Дуды в Турцию и Грузию. В ходе поездки он встретился со своими коллегами — Реджепом Эрдоганом и Саломе Зурабишвили. Он также посетил разграничительную линию между Грузией и Южной Осетией, где базируется Миссия наблюдателей ЕС, заявил Польскому агенству печати глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

В своём заявлении он выразил удовлетворение визитами. По его словам, Польша подтвердила неизменный дружественный уровень в польско-грузинских отношениях. В свою очередь, с Турцией, которая обладает одной из самых крупных армий НАТО, поляки вышли на гораздо более высокий стратегический уровень двусторонних отношений. «Оба визита — это большой успех. Тем более, что они состоялись в то время, когда нам приходится иметь дело с новой администрацией США, мы ждём саммит НАТО, а тем временем РФ проводит агрессивную и наступательную политику», — подчеркнул Солох. 

Солох объяснил, что несмотря на определённые споры в рядах НАТО, именно Турция имеет ключевое значение для безопасности в регионе Чёрного, Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Желание со стороны Польши поддерживать хорошие отношения,с Турцией, которое проявилось во встрече с её лидером, по мнению чиновника, свидетельствует о важности взаимного восприятия этих двух стран. Они обе находятся вдоль оси север-юг Североатлантического альянса. 

Глава Бюро национальной безопасности Польши также напомнил, что в ходе этого визита были заключены двусторонние соглашения, в том числе о закупке Польшей военных беспилотников. «Однако главное то, что мы возвращаемся к тому, чтобы придать польско-турецким отношениям стратегическое измерение», — отметил он. 

Солох также анонсировал предстоящую встречу уже в трёхстороннем формате: Польша—Турция—Румыния. По его мнению, это событие будет свидетельством тому, что Польша не только сосредотачивается на своих ближайших соседях, но желает сотрудничать в более широком кругу.

Он подытожил визит в Грузию словами о том, что, в первую очередь, это была демонстрация поддержки со стороны Польши в отношении Грузии и её севроатлантических устремлений, а с другой стороны, сигнал миру о том, что Польша не позволит миру забыть о Грузии. В беседе он напомнил «резкие и решительные» слова президента Дуды, характеризующие российскую политику. Польский лидер назвал Россию «государством-агрессором», которое «ведёт себя ненормально».

«Эти слова должны напомнить нашим союзникам и партнёрам по НАТО и ЕС, чтобы они не забывали о Грузии, об Украине, о Молдавии. На кону стоит не только безопасность и благополучие граждан, которые живут в этих странах, на кон поставлена безопасность не только восточного фланга НАТО, но и всего континента», — предупредил Солох. «Агрессивная политика РФ имеет отношение не только к государствам непосредственно граничащих с ней», — добавил он. 

Глава Бюро национальной безопасности Польши также обратил внимание на то, что слова Дуды не остались без реакции Москвы. «Мы очень плохо относимся к такой риторике, Она нам не нравится, и мы её не приемлем», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Что касается самой российской реакции, выраженной устами пресс-секретаря Кремля, то другого комментария сложно было ожидать», — оценил он. 

Посетив разграничительную линию между Грузией и Южной Осетией, президент Польши  
сказал, что «если бы РФ уважала международное право», то до такой ситуации дело никогда бы не дошло. Он уверен, что такая ситуация требует решительных и последовательных дипломатических действий со стороны международного сообщества.

Солох уверен,что Дуда использовал формулировку, адекватную нынешней ситуации. «Дело в том, что русские не только захватили часть территории, принадлежащей Грузии, но также, несмотря на предыдущие договоренности, по-прежнему имеют место акты похищения, задержания и насилия со стороны одного государства по отношению к другому», — резюмировал глава Бюро национальной безопасности Польши. 

 



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