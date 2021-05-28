Libération – укол «Спутником» — в Сан-Марино придумали новый вид туризма

Благодаря близким отношениям с Россией, Сан-Марино получило от неё «Спутник V», и это кардинально изменило обстановку с заболеваемостью коронавирусом, которая прежде была плачевной, пишет Libération. Теперь же микрогосударство предлагает туристам приехать на три дня, чтобы привиться российским препаратом, и это предложение пользуется успехом у жителей разных стран, в том числе тех, где доступна другая вакцина.



Reuters

Республика Сан-Марино стало заниматься вакцинным туризмом, пишет Libération. Местный туристический офис с начала мая предлагает такой пакет: прилететь в Сан-Марино на три дня, сделать прививку «Спутником V», затем отправиться в ресторан или вскарабкаться к замку на горе Титано.

Первая группа приехала по такой программе 17 мая — это были латыши. Они заплатили €50 за вакцину и в районе 7 июня вернутся снова за второй дозой. На данный момент уже 71 турист был привит в Сан-Марино, и ещё около сотни сделают прививку в ближайшие два дня, заявил официальный представитель властей карликового государства.

Среди них жители 31 страны от Аргентины до Армении. Там есть и страны, где вакцина в принципе доступна, например, Великобритания или США. В том числе едут и европейцы, хотя в Европе как минимум три варианта вакцин одобрены и бесплатны. Только итальянцам эта программа недоступна, об этом с Сан-Марино договорился Рим.

Предложение действует для всех в возрасте от 18 до 84 лет. Есть лишь условие: помимо оплаты вакцинации нужно забронировать два раза минимум по три дня в отелях или оставаться в отеле минимум 21 день. Партнёрами программы стали два десятка отелей разной категории.

Что же до самих жителей Сан-Марино, то 21 тыс. человек из 34 тыс. уже получили две дозы вакцины, и за весь май там зафиксировали всего 26 случаев COVID-19. При этом прежде уровень смертности от коронавируса там был одним из самых высоких. Как отмечает автор статьи, таким успехом Сан-Марино «во многом обязано дружбе с Россией».

Несмотря на соглашение с Римом, Сан-Марино не могло получить вакцину до 23 февраля этого года. В итоге заболеваемость коронавирусом там была выше в четыре раза, чем в Европейском союзе в среднем, а медики готовы были бастовать. Изменило ситуацию прибытие российской вакцины «Спутник V». Так что теперь Сан-Марино может предложить прививки туристам. По заявлению властей, для этого у них есть 10 тыс. доз. Предложение действует до конца лета.

Возможно, в числе тех, кто воспользуется предложением, будут и сами россияне, отмечает автор статьи. До пандемии по 100 тыс. россиян в год приезжали в Сан-Марино, чему способствовало прямое авиасообщение. В 2019 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже поехал напрямую в Сан-Марино, не заехав с визитом в Рим.

Так что у Сан-Марино с Россией всегда были добрые отношения. На его территории площадью всего 61 кв.км есть памятник Юрию Гагарину и памятник детям Беслана. А такая реклама российской вакцины лишь подчёркивает ещё большее российское влияние, пишет Libération.