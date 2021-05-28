Мнение: Вот ИМ лучше про “гуманизм” расскажите. А МНЕ не надо.

Когда-то я написал пост про то, маньяков, насилующих и убивающих детей, самих надо убивать. И желательно бы долго и мучительно (или я чего-то не понимаю и только им можно детей подвергать страшным мукам, а их самих за это с чего-то нельзя, двойные стандарты?). Но последнюю фразу я добавлять не стал. Ибо уже после слова “убивать” набежали больные человекодрочеством с воплями о “гуманизме”, “варварстве” и ценности человеческой жизни. Серьёзно, один больной уверял на “Авторе”, что ВСЕ человеческие жизни ценны, даже маньяков, они мол, могут вылечиться (то я смотрю, как тот же Джума вылечился, как выйдет, сразу же кому-нибудь бушлат деревянный). Что ж, предлагаю таким прочитать нижеследующую статью:

“Днем 23 мая 14-летняя школьница из Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру телефона. Видео с издевательствами в дальнейшем попало в соцсети, а также было отправлено на телефон маме избитой девочки. По данным канала, в расправе принимали участие три школьницы, в ход шла пластиковая бутылка. Все они, а также их жертва, учатся в одной школе. Возраста уголовной ответственности – 14 лет – при этом достигла только одна из девочек, остальные младше. Все случилось в заброшке рядом со школой. Все девочки учатся в школе № 70”.

Ну что, человекодрочер, как тебе такое нравится? И мой тебе совет, когда в следующий раз захочешь продемонстрировать безграничную любовь к Великому Прекрасному Человечеству (только не при мне, пожалуйста), вспоминай вот эту историю. А ещё лучше, попробуй родителям этой девочки рассказать про “гуманизм”, про “ценность человеческой жизни” и про то, что убивать – это по-цивилизованному (хотя как можно не зажмурить уродов за свою собственную дочь, я не понимаю) и что эти твари ещё якобы могут вырасти нормальными женщинами. А МНЕ не надо…

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