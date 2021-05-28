 

Китай и Россия думают над путями решения проблем “глобального беспорядка” остающегося после ухода США

28.05.2021, 21:38, Разное
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(Global Times) May 26, 2021

China Russia Photo:Xinhua

Во вторник в Москве, Китай и РФ провели новый раунд консультаций по стратегической безопасности, такие консультации между двумя крупными державами  очень часты в последние месяцы,  так  как  мир  демонстрирует  опасную тенденцию к росту  анархии, беспорядка  или напряженности в некоторых регионах, включая Ближний Восток. Восточную  Европу, Центральную  Азию  и  западную часть Тихого океана из-за глобальных  стратегических  перемен происходящих  с  США,

Китайские аналитики говорят, что недавние изменения были вызваны, в основном,  деградацией  гегемонии США, и  что  сближение Китая и  РФ   обусловлено  не только давлением  и враждебностью  США, но и тем  что  уменьшение  влияния Вашингтона в некоторых регионах также заставляет  Пекин и Москву  думать  о  том, как  сформировать  новый региональный порядок для стабилизации ситуации и защиты своих интересов после ухода США.

Сопредседателями 16-го раунда консультаций по стратегической безопасности – прошедшей  во  вторник встречи высокого уровня, посвященной стратегическому сотрудничеству в  обеспечении   региональной и глобальной безопасности и  противодействию геополитическим угрозам  были  ведущий китайский дипломат Ян Цзечи и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во вторник, Ян, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, в ходе телеконференции с президентом России  Владимиром Путиным, передал ему послание председателя КНР Си Цзиньпина,  в  котором  тот  ещё  раз  подтвердил важность  двусторонних отношений  Китая  и России.

Президент РФ ответил  на  послание, выразил   надежду, что Ян передаст его  приветствие президенту  Си, и  два  лидера и  в  дальнейшем  будут поддерживать тесные  связи.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией, подчеркнув  важность Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией и празднования 20-летия подписания этого договора, а также ряд актуальных тем по мировой политике. После своего визита в Россию,  Ян также посетит две восточноевропейские страны-члена  ЕС – Словению и Хорватию 

Изменить порядок

Хотя Китай и РФ неоднократно заявляли, что они не намерены бросать вызов США и что их сотрудничество не  нацелено против какой-либо третьей  стороны, растущее давление со стороны США и их союзников всегда было ключевой темой на переговорах между Китаем и Россией.

После того, как Ян,  в ходе мартовского диалога «2 + 2» на Аляске, заявил госсекретарю США Энтони Блинкену и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, что США не имеют права «говорить с Китаем с позиции силы», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил в интервью СМИ в том же месяце, что РФ не позволит США или какой-либо другой стране говорить с ней «с позиции силы».

Подобные замечания, сделанные Китаем и Россией в отношении США, являются четким сигналом миру о том, что гегемония США больше не будет терпима, а мировой порядок, в котором доминируют США и их союзники, не может поддерживать стабильность во многих регионах, и  более  того, такой порядок,  по мнению китайских экспертов,  порождает напряженность и конфликты.

Поспешный уход США из Афганистана привел к резкому  росту  насилия  в стране, а позиция США  по  палестино-израильскому  конфликту,  приведшему к тяжелым жертвам  среди мирного населения,  блокировала международное посредничество через Совет Безопасности ООН. Эксперты считают  это все   признаками  “шатающегося”  “Pax Americana”, которые беспокоят Китай, Россию и другие  страны.

Ян Цзинь, эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук, сказал Global Times, вместе с тем что   США оказывают давление на Китай и Россию, они,  одновременно,  уходят из многих регионов оставляя  там   нерешенные  проблемы,  а все эти регионы, такие как Ближний Восток и Центральная Азия, тесно связаны с интересами Китая и России.

Таким образом, Пекин и Москва должны поддерживать тесную координацию, чтобы справиться с предстоящей ситуацией, в том числе в том, как установить новый порядок, который заменит тот, в котором доминируют США, когда последний перестанет функционировать, сказал Ян Цзинь.

Китайские аналитики заявили, что Шанхайская организация сотрудничества, международная организация, в число учредителей которой входят Китай и Россия, должна будет играть более значительную роль в мирном процессе в Афганистане, и она может рассмотреть вопрос о предоставлении членства Афганистану. При этом  США,  для сохранения своего военного присутствия  в  регионе,  собираются перебросить свои войска из Афганистана в другие страны Центральной Азии, и это также  представляет  собой новую  проблему, которую необходимо решать Китаю и России.

Проблемы с “горячими точками”

По мнению китайских экспертов,  китайские и российские  официальные  лица сосредоточили  свое внимание на ряде региональных и глобальных проблем, таких  как  стабильность в Центральной Азии после вывода американских войск из Афганистана, иностранное вмешательство во внутренние дела  их  государств, западные угрозы политической безопасности двух стран,  их соседей или союзников, кибербезопасность  и  кампания  по борьбе с дезинформацией, а также вопрос о безопасности биолабораторий.

Как  сказал Global Times Ван Сяньцзюй, заместитель директора и научный сотрудник Китайско-российского  университета Жэньминь – Российского  исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного университета, – среди широкого круга тем  на  консультациях о стратегической  безопасности,  одним из главных  является  вопрос о том  как противостоять «вызовам, создаваемым возглавляемым США альянсом Quad», которые могут повлиять на безопасность Китая и России.  

Также, внимание Китая и России  привлекает изменение  позиции Индии  – которая, как сообщается, полагается на Quad, чтобы подорвать влияние РФ в регионе, в  то  время  как  Китай и РФ ещё  не согласовали свои  позиции  в отношении такой региональной стратегии  администрации Байдена.

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США встретились в марте, назвав встречу Quad «исторической»  в  сфере  решения региональных проблем, в то время как РФ резко раскритиковала «четверку», обвинив Запад,во главе с США, в использовании Индии в качестве объекта для  своей антикитайской игры.

«Судя по всему, администрация Байдена не отказалась от Индо-Тихоокеанской стратегии, сформулированной ​​предыдущей администрацией Трампа», – сказал Ван.

В связи с последним инцидентом задержания белорусским правительством  активиста оппозиции в аэропорту Минска, отношения  между Беларусью и другими западными странами становятся  более напряженными,  а  поскольку Беларусь является близким партнером обоих  крупнейших  держав  в регионе,  то  и китайские и российские высокопоставленные чиновники также могут обсуждать  эту проблему.

Визит Путина в Китай?

В течение последних  лет, Китай и РФ поддерживали тесные связи, взаимодействие,  обмен информацией,  особенно в условиях проводимой США политики сдерживания  и беспрецедентной пандемии COVID-19. По мнению аналитиков, дружба между двумя странами вышла  на  самый высокий  уровень.

В прошлом году  лидеры двух стран пять раз говорили по телефону по  практической повестке  дня, и 28 декабря 2020 года, на праздновании 20-летия Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией,  лидеры специально указали на  это. В 2021 году две страны рассчитывают выйти  на  ещё  более высокий уровень, более широкий масштаб сотрудничества.

Белый дом объявил во вторник, что президент США Джо Байден встретится с президентом РФ Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года, и оба лидера обсудят весь спектр насущных вопросов, с  тем  чтобы восстановить предсказуемость и стабильность в американо-российских  отношениях. После российско-американского саммита,  по словам китайского  эксперта,  президенту  Путину также разумно   было  бы  посетить Китай для дальнейшей координации с Пекином по глобальным вопросам.

Путин мог бы  посетить Китай после встречи на высшем уровне с Байденом в июне и до 20-й годовщины подписания 16 июля 2001 г. китайско-российского Договора о дружбе.  1 июля  состоится  празднование  100-летия  основания Коммунистической партии Китая,  которое могло бы стать прекрасным поводом  и средой   для возможного визита, считают аналитики.

«Китайско-российские отношения стабильно развиваются … весьма вероятно, что Путин,  учитывая эпидемическую ситуацию, посетит Китай в июле по случаю 20-летия подписания договора», что означает с июня по июль.  Как сказал  Ван –  трехсторонние отношения Китая, РФ и США, скорее всего, будут отмечены  рядом  важных событий.

(Web editor: Guo Wenrui, Hongyu)



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