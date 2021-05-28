Китай и Россия думают над путями решения проблем “глобального беспорядка” остающегося после ухода США

(Global Times) May 26, 2021

China Russia Photo:Xinhua

Во вторник в Москве, Китай и РФ провели новый раунд консультаций по стратегической безопасности, такие консультации между двумя крупными державами очень часты в последние месяцы, так как мир демонстрирует опасную тенденцию к росту анархии, беспорядка или напряженности в некоторых регионах, включая Ближний Восток. Восточную Европу, Центральную Азию и западную часть Тихого океана из-за глобальных стратегических перемен происходящих с США,

Китайские аналитики говорят, что недавние изменения были вызваны, в основном, деградацией гегемонии США, и что сближение Китая и РФ обусловлено не только давлением и враждебностью США, но и тем что уменьшение влияния Вашингтона в некоторых регионах также заставляет Пекин и Москву думать о том, как сформировать новый региональный порядок для стабилизации ситуации и защиты своих интересов после ухода США.

Сопредседателями 16-го раунда консультаций по стратегической безопасности – прошедшей во вторник встречи высокого уровня, посвященной стратегическому сотрудничеству в обеспечении региональной и глобальной безопасности и противодействию геополитическим угрозам были ведущий китайский дипломат Ян Цзечи и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во вторник, Ян, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, в ходе телеконференции с президентом России Владимиром Путиным, передал ему послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот ещё раз подтвердил важность двусторонних отношений Китая и России.

Президент РФ ответил на послание, выразил надежду, что Ян передаст его приветствие президенту Си, и два лидера и в дальнейшем будут поддерживать тесные связи.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией, подчеркнув важность Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией и празднования 20-летия подписания этого договора, а также ряд актуальных тем по мировой политике. После своего визита в Россию, Ян также посетит две восточноевропейские страны-члена ЕС – Словению и Хорватию

Изменить порядок

Хотя Китай и РФ неоднократно заявляли, что они не намерены бросать вызов США и что их сотрудничество не нацелено против какой-либо третьей стороны, растущее давление со стороны США и их союзников всегда было ключевой темой на переговорах между Китаем и Россией.

После того, как Ян, в ходе мартовского диалога «2 + 2» на Аляске, заявил госсекретарю США Энтони Блинкену и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, что США не имеют права «говорить с Китаем с позиции силы», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил в интервью СМИ в том же месяце, что РФ не позволит США или какой-либо другой стране говорить с ней «с позиции силы».

Подобные замечания, сделанные Китаем и Россией в отношении США, являются четким сигналом миру о том, что гегемония США больше не будет терпима, а мировой порядок, в котором доминируют США и их союзники, не может поддерживать стабильность во многих регионах, и более того, такой порядок, по мнению китайских экспертов, порождает напряженность и конфликты.

Поспешный уход США из Афганистана привел к резкому росту насилия в стране, а позиция США по палестино-израильскому конфликту, приведшему к тяжелым жертвам среди мирного населения, блокировала международное посредничество через Совет Безопасности ООН. Эксперты считают это все признаками “шатающегося” “Pax Americana”, которые беспокоят Китай, Россию и другие страны.

Ян Цзинь, эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук, сказал Global Times, вместе с тем что США оказывают давление на Китай и Россию, они, одновременно, уходят из многих регионов оставляя там нерешенные проблемы, а все эти регионы, такие как Ближний Восток и Центральная Азия, тесно связаны с интересами Китая и России.

Таким образом, Пекин и Москва должны поддерживать тесную координацию, чтобы справиться с предстоящей ситуацией, в том числе в том, как установить новый порядок, который заменит тот, в котором доминируют США, когда последний перестанет функционировать, сказал Ян Цзинь.

Китайские аналитики заявили, что Шанхайская организация сотрудничества, международная организация, в число учредителей которой входят Китай и Россия, должна будет играть более значительную роль в мирном процессе в Афганистане, и она может рассмотреть вопрос о предоставлении членства Афганистану. При этом США, для сохранения своего военного присутствия в регионе, собираются перебросить свои войска из Афганистана в другие страны Центральной Азии, и это также представляет собой новую проблему, которую необходимо решать Китаю и России.

Проблемы с “горячими точками”

По мнению китайских экспертов, китайские и российские официальные лица сосредоточили свое внимание на ряде региональных и глобальных проблем, таких как стабильность в Центральной Азии после вывода американских войск из Афганистана, иностранное вмешательство во внутренние дела их государств, западные угрозы политической безопасности двух стран, их соседей или союзников, кибербезопасность и кампания по борьбе с дезинформацией, а также вопрос о безопасности биолабораторий.

Как сказал Global Times Ван Сяньцзюй, заместитель директора и научный сотрудник Китайско-российского университета Жэньминь – Российского исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного университета, – среди широкого круга тем на консультациях о стратегической безопасности, одним из главных является вопрос о том как противостоять «вызовам, создаваемым возглавляемым США альянсом Quad», которые могут повлиять на безопасность Китая и России.

Также, внимание Китая и России привлекает изменение позиции Индии – которая, как сообщается, полагается на Quad, чтобы подорвать влияние РФ в регионе, в то время как Китай и РФ ещё не согласовали свои позиции в отношении такой региональной стратегии администрации Байдена.

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США встретились в марте, назвав встречу Quad «исторической» в сфере решения региональных проблем, в то время как РФ резко раскритиковала «четверку», обвинив Запад,во главе с США, в использовании Индии в качестве объекта для своей антикитайской игры.

«Судя по всему, администрация Байдена не отказалась от Индо-Тихоокеанской стратегии, сформулированной ​​предыдущей администрацией Трампа», – сказал Ван.

В связи с последним инцидентом задержания белорусским правительством активиста оппозиции в аэропорту Минска, отношения между Беларусью и другими западными странами становятся более напряженными, а поскольку Беларусь является близким партнером обоих крупнейших держав в регионе, то и китайские и российские высокопоставленные чиновники также могут обсуждать эту проблему.

Визит Путина в Китай?

В течение последних лет, Китай и РФ поддерживали тесные связи, взаимодействие, обмен информацией, особенно в условиях проводимой США политики сдерживания и беспрецедентной пандемии COVID-19. По мнению аналитиков, дружба между двумя странами вышла на самый высокий уровень.

В прошлом году лидеры двух стран пять раз говорили по телефону по практической повестке дня, и 28 декабря 2020 года, на праздновании 20-летия Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией, лидеры специально указали на это. В 2021 году две страны рассчитывают выйти на ещё более высокий уровень, более широкий масштаб сотрудничества.

Белый дом объявил во вторник, что президент США Джо Байден встретится с президентом РФ Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года, и оба лидера обсудят весь спектр насущных вопросов, с тем чтобы восстановить предсказуемость и стабильность в американо-российских отношениях. После российско-американского саммита, по словам китайского эксперта, президенту Путину также разумно было бы посетить Китай для дальнейшей координации с Пекином по глобальным вопросам.

Путин мог бы посетить Китай после встречи на высшем уровне с Байденом в июне и до 20-й годовщины подписания 16 июля 2001 г. китайско-российского Договора о дружбе. 1 июля состоится празднование 100-летия основания Коммунистической партии Китая, которое могло бы стать прекрасным поводом и средой для возможного визита, считают аналитики.

«Китайско-российские отношения стабильно развиваются … весьма вероятно, что Путин, учитывая эпидемическую ситуацию, посетит Китай в июле по случаю 20-летия подписания договора», что означает с июня по июль. Как сказал Ван – трехсторонние отношения Китая, РФ и США, скорее всего, будут отмечены рядом важных событий.

(Web editor: Guo Wenrui, Hongyu)