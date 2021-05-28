 

Политолог Сосновский опасается срыва встречи Путина и Байдена: Идет перегруппировка

28.05.2021, 21:36, Разное
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Встреча лидеров двух мировых держав – президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена – должна пройти 16 июня в Женеве. Подготовка к ней началась еще в апреле текущего года.

Однако известный политолог Александр Сосновкий опасается, что историческую встречу могут сорвать недоброжелатели. В частности, он обратил внимание читателей, что медиаресурсы Bellingcat и Insider, известные своими провокационными русофобскими материалами, исчезли из публичного поля, передаёт телеканал “Царьград”.

“Понятно, что носом роют под батьку, но тем не менее – где Навальный, где дворцы, где новичок?”, – спросил Сосновский, предположив, что русофобские издания перегруппировались на новую цель и хотят сорвать встречу Путина и Байдена с помощью вброса. “Вероятность новой сакральной жертвы тоже есть”, – заключил эксперт.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что политолог Павел Шариков озвучил свой прогноз по поводу встречи президентов России и США. Эксперт напомнил, что это первая встреча Байдена в качестве главы государства и первая встреча Путина с американским лидером за долгие годы.

Многие эксперты сходятся во мнении, что на Женевской встрече одной из тем обсуждения станет Белоруссия. Очевидно, что поведение Александра Лукашенко не может не раздражать лидеров европейских стран – партнеров США по НАТО. В то же время Россия выступает гарантом безопасности Белоруссии. В этой связи профессор Григорий Юдин предполагает, что президент Белоруссии готов втянуть Россию в войну с НАТО.



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