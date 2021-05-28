Она много херачила и любила это – Личное мнение

Я не уверена, что смогу отличить Клаву Коку от Инстасамки, и даже не совсем понимаю, зачем это нужно. Возможно, это вообще один и тот же человек, но у Клавы — радость.

Девушка много херачила и купила Майбах.



Фото: Соцсети

Деньги посчитаны. Ключи получены. Фотографии сделаны и опубликованы.

Всё, именно так, наверное, выглядит сегодня успех.

Ещё два года назад, признаётся госпожа Кока, она гоняла в метро и в автобусах, но потом, хоть и с теплом вспоминает то время, начала херачить.

Может быть, во мне говорит зависть к подобному дурновкусию, но в любом случае, ведь это деньги немалые. Где за два года взяла их Клава из последнего вагона метро, чтобы купить за 10 миллионов автомобиль?

Прочитала внимательно ещё раз официальное заявление Коки и поняла, что ответ кроется в глаголе херачить. Что такое херачить да ещё и любить это дело?

Как лингвист, я знаю, что глагол этот произошёл от существительного, обозначающего мужской половой член. Впрочем, Клава с виду очень приличная девушка и вполне могла иметь ввиду что-то другое.

Не поленилась и выяснила, чем занимается Кока — оказывается, она блогерка, исполнительница концертов и телеведущая передачи с вайнеркой Ивлеевой.

В общем, полный набор атрибутов успеха.

Схема приобретения Майбаха после этого выстроилась у меня очень чётко.

Сначала Клава родилась в Екатеринбурге. Не смогла поступить во ВГИК. Да и в задницу этот ВГИК, буду вайнеркой, решила Клавдия Вадимовна, и пошла учиться в Академию народного хозяйства.

А куда ещё?

Пусть от Свердловкой детской филармонии до супер-хита «Влюблена в МДК» в Сториз своего Инстаграма был трудным, но результативным. Клава много херачила и купила Майбах.

Детишечки, экономя денежку, которые вы выдаёте им на завтрак, идут на концерт Коки. Забери пьяную меня домой, вопит со сцены исполнительница, а детишки и рады — тоже, видимо, хотят быть пьяными, в клубе, и чтобы кто-то забрал их потом домой и делал с ними всё, что хочет, но денег на это у них уже нет — всё потратили на билеты.

Клаву, конечно, можно только поздравить. Голос у неё громкий, туфли из нулевых, сорочка, опять же, красная и кружевная. А теперь ещё есть и Майбах.

Ну, не в метро ведь звезде теперь гонять из клуба, согласитесь.

—