 

Она много херачила и любила это – Личное мнение

28.05.2021, 21:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Я не уверена, что смогу отличить Клаву Коку от Инстасамки, и даже не совсем понимаю, зачем это нужно. Возможно, это вообще один и тот же человек, но у Клавы — радость.

Девушка много херачила и купила Майбах.


Фото: Соцсети

Деньги посчитаны. Ключи получены. Фотографии сделаны и опубликованы.

Всё, именно так, наверное, выглядит сегодня успех.

Ещё два года назад, признаётся госпожа Кока, она гоняла в метро и в автобусах, но потом, хоть и с теплом вспоминает то время, начала херачить.

Может быть, во мне говорит зависть к подобному дурновкусию, но в любом случае, ведь это деньги немалые. Где за два года взяла их Клава из последнего вагона метро, чтобы купить за 10 миллионов автомобиль?

Прочитала внимательно ещё раз официальное заявление Коки и поняла, что ответ кроется в глаголе херачить. Что такое херачить да ещё и любить это дело?

Как лингвист, я знаю, что глагол этот произошёл от существительного, обозначающего мужской половой член. Впрочем, Клава с виду очень приличная девушка и вполне могла иметь ввиду что-то другое.

Не поленилась и выяснила, чем занимается Кока — оказывается, она блогерка, исполнительница концертов и телеведущая передачи с вайнеркой Ивлеевой.

В общем, полный набор атрибутов успеха.

Схема приобретения Майбаха после этого выстроилась у меня очень чётко.

Сначала Клава родилась в Екатеринбурге. Не смогла поступить во ВГИК. Да и в задницу этот ВГИК, буду вайнеркой, решила Клавдия Вадимовна, и пошла учиться в Академию народного хозяйства.

А куда ещё?

Пусть от Свердловкой детской филармонии до супер-хита «Влюблена в МДК» в Сториз своего Инстаграма был трудным, но результативным. Клава много херачила и купила Майбах.

Детишечки, экономя денежку, которые вы выдаёте им на завтрак, идут на концерт Коки. Забери пьяную меня домой, вопит со сцены исполнительница, а детишки и рады — тоже, видимо, хотят быть пьяными, в клубе, и чтобы кто-то забрал их потом домой и делал с ними всё, что хочет, но денег на это у них уже нет — всё потратили на билеты.

Клаву, конечно, можно только поздравить. Голос у неё громкий, туфли из нулевых, сорочка, опять же, красная и кружевная. А теперь ещё есть и Майбах.

Ну, не в метро ведь звезде теперь гонять из клуба, согласитесь.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Burger King объявил акцию: скажи кассиру кодовую фразу «Жыве Беларусь!» и получи скидку 3%

21.04 / Привычка грызть ногти повышает риск заболеть коронавирусом

28.01 / Диетологи назвали лучшую рыбу для снижения уровня вредного холестерина

15.08 / Тимати отмечает 37-летие: поздравления от сына, дочки и любимой девушки

27.04 / Елизавета Боярская: «Семейная жизнь и быт стали для меня стрессом»

20.04 / Дочь Заворотнюк болезненно воспринимает вопросы о маме

26.04 / Под Пензой дети надышались парами хлора в бассейне

27.01 / Мнение: Очень раскаиваюсь и прошу прощения. Я больше так не буду

23.05 / Диетолог рассказала о продуктах для быстрого похудения

09.07 / Мнение: Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика