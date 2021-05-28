В РПЦ рассказали о запретных светских занятиях для священников

Священникам Русской православной церкви могут запретить работать в судах, прокуратуре, заниматься актерской деятельностью, а также шоу-бизнесом, если Архиерейский собор примет документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», сообщила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, пленум Межсоборного присутствия уже одобрил документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», теперь его должен принять Архиерейский собор РПЦ.

«Документ устанавливает те сферы занятости которые неприемлемы для священнослужителей – например, актерская деятельность или шоу-бизнес. Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что очевидно противоречит самой сути пастырской деятельности. Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих», – приводит РИА «Новости» слова игумении.

Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на 15-18 ноября 2021 года.

Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.

Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви принял документ, которым предписывает отказаться от отдельного благословения оружия военных.