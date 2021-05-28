Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram оскорбляющую память ветеранов публикацию

Роскомнадзор отправил письмо с требованием удалить из Instagram материал, оскорбляющий память участников Великой Отечественной войны, напомнив об уголовном преследовании за распространение унижающих честь и достоинство ветеранов сведений.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в письме отмечается, что распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.