Мнение: О двух бессменных

Главное для правителя – уйти вовремя.

Вот если бы Герой Социалистического Труда, четырежды Герой Советского Союза, не выигравший ни одного сражения Маршал Советского Союза Леонид Брежнев оставил свой пост генсека в первой половине 1970-х, ещё до рокового инсульта, разве запомнился бы он современникам по изобильным и злым анекдотам да термину «брежневский застой»?

Про нынешнего, более-менее здорового и не путающего слова, практически то же самое сказать можно – ах, если бы он ограничился двумя конституционными сроками и не затеял знаменитой рокировочки 2011 года!

Хотя, конечно, величие этих фигур априори несопоставимо.

Хотя под занавес правления Леонид Брежнев стал смешон и жалок, нельзя сбрасывать со счетов и вот что. За 18 лет его пребывания у власти 164 млн чел. – больше, чем всё население современной России – получили от государства бесплатно новые квартиры. Да, бесплатность там была условной: у рабочих и служащих принудительно изымалась подавляющая часть созданной ими прибавочной стоимости, которая впоследствии перераспределялась через т.н. общественные фонды потребления. Да, ждать своей очереди можно было годами, ютясь вшестером на 20 м2 жилплощади, порой и в одной комнате. Но всё же…

А что принесли для 146 млн россиян те же почти 18 лет – даже за вычетом четырёхлетки Дмитрия Медведева – пребывания у власти скромного чекиста Владимира Путина?

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