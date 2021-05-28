 

Мнение: О двух бессменных

28.05.2021, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главное для правителя – уйти вовремя.

Вот если бы Герой Социалистического Труда, четырежды Герой Советского Союза, не выигравший ни одного сражения Маршал Советского Союза Леонид Брежнев оставил свой пост генсека в первой половине 1970-х, ещё до рокового инсульта, разве запомнился бы он современникам по изобильным и злым анекдотам да термину «брежневский застой»?

Про нынешнего, более-менее здорового и не путающего слова, практически то же самое сказать можно – ах, если бы он ограничился двумя конституционными сроками и не затеял знаменитой рокировочки 2011 года!

Хотя, конечно, величие этих фигур априори несопоставимо.

Хотя под занавес правления Леонид Брежнев стал смешон и жалок, нельзя сбрасывать со счетов и вот что. За 18 лет его пребывания у власти 164 млн чел. – больше, чем всё население современной России – получили от государства бесплатно новые квартиры. Да, бесплатность там была условной: у рабочих и служащих принудительно изымалась подавляющая часть созданной ими прибавочной стоимости, которая впоследствии перераспределялась через т.н. общественные фонды потребления. Да, ждать своей очереди можно было годами, ютясь вшестером на 20 м2 жилплощади, порой и в одной комнате. Но всё же…

А что принесли для 146 млн россиян те же почти 18 лет – даже за вычетом четырёхлетки Дмитрия Медведева – пребывания у власти скромного чекиста Владимира Путина?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

14.10 / Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

08.12 / Эксперт о предложении Лукашенко отдать часть президентских полномочий: Изворачивается как уж

13.12 / Победители конкурса World of Tanks получат настоящий танк и шапки в виде петуха

08.10 / Мнение: Конфликт в Карабахе высвечивает некоторые ключевые недостатки британских вооруженных сил

11.05 / Мнение: Держаться нету больше сил

29.01 / Как же это все забрало!

07.09 / Арабы приняли спутники Starlink за загадочные огненные шары в небе

07.05 / Американские спасатели смогут отказать в помощи расистам и гомофобам

07.01 / Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова пожаловалась на усталость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика