 

Мнение: Яхина дает жару

28.05.2021, 21:04, Разное
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Вот что мне безусловно импонирует в Анастасии Мироновой – объективность. Вчера у нее была встреча с читателями романа “Мама!”, устроенная в Эрмитаже – пришло, как я понял, не так уж много читателей. Сегодня она пошла туда же – но встречу Гюзели Яхиной с читателями: тут уже набился полный зал. Миронова в своем блоге выкладывает свое видео с этой встречи и комментирует:

“Яхина. Тьма публики. Можно сколь угодно воротить нос, но вот Яхина с первого раза стала писателем, который собирает в Эрмитаже большой атриум, а мы – нет. Причем, не на дамские романы и не на детективы Яхина собирает народ. Тема голода – и большой атриум. Ничего вы против этого не скажете. Нечего сказать.
Все слова о том, что из пустого места сделали писателя, чушь. Никакие технологии не загонят столько людей на презентацию книги о голоде. Никакие и никогда!!!”

А ведь могла бы (сама будучи начинающим писателем), поступить как все: сначала уязвиться зрелищем чужого авторского успеха, потом позавидовать, потом выдать какую-нибудь “теорию заговора”, грязную и глупую, про “мафию, которой всё куплено” – да и обличить Яхину со всей своей публицистической страстью. И тут бы Миронову дружным патриотическим воем поддержала бы вся условно “национально-совковая” часть тусовки.

В отношении “патриотической части публики” к Яхиной явно просматриваются три вещи (даже четыре): во-первых, зависть, во-вторых – тоже зависть, в третьих – совковые комплексы (ведь Яхина написала прежде всего антиколхозный, антисоветский роман), ну и легкий нацизм, конечно – она ЧУЖАЯ (татарка, которая это не то что не скрывает, а даже выпячивает). Переносить все это “патриотам” трудно, почти невозможно – но отрадно, что большая часть русской публики не обращает внимания, а просто читает, и с удовольствием.

Источник: Размышления вольного социолога



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