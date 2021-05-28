 

Медики назвали суперфуды, предотвращающие инсульт

28.05.2021, 21:00, Разное
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С нарушением свёртывания крови сталкиваются миллионы людей во всём мире. Отечественные медики назвали суперфуды, предотвращающие инсульт и разжижающие кровь.
Сгущение крови происходит из-за коронавируса, хронических болезней, неправильного питания и употребления напитков, содержащих кофеин. Консультанты по здоровому питанию рекомендуют ежедневно выпивать порядка 2-2,5 литров чистой воды, поскольку сгущение зачастую связано с обезвоживанием.

Помидоры и голубика, улучшая состав крови, укрепляя организм и препятствуя накоплению вредного холестерина, помогают снизить риск образования тромбов. Синяя ягода обеспечивает профилактику атеросклероза, гипертонии, а также нормализует обмен веществ. При регулярном употреблении голубики восстанавливается зрение, а также стабилизируется работа сердца и органов пищеварения.

Жирная рыба, насыщенная омега-3, полезна для всего организма, но больше всего – для сердца. Регулярное употребление сёмги, лосося, сельди, сардин, скумбрии замедляет процессы старения, укрепляет иммунитет и разжижает кровь.

Идеально для хорошей работы сердца подходит имбирь, он укрепляет иммунитет, очищает сосуды и разжижает кровь. Корень данного растения богат полиненасыщенными жирными кислотами и гингеролом, передаёт ГЛОБАЛМСК.РУ.



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