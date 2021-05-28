Роза Сябитова порассуждала о дружеских отношениях между мужчиной и женщиной: “Обладание несовместимо с дружбой”

Популярная ведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой обсудила с подписчиками возможность существования дружбы между мужчиной и женщиной. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

Визуальной частью публикации стал фотоснимок, на котором ведущая передачи “Давай поженимся” сфотографирована в компании неназванного мужчины. На фото компаньон хозяйки аккаунта дружески обнимает её за плечи, а она сама радостно улыбается в камеру. Изображение Роза Сябитова сопроводила аналитической тирадой, в которой попыталась оценить вероятность реального существования такого явления, как дружеские отношения между представителями обоих полов. В целом стоит отметить, что телезвезда не особенно верит в упомянутое понятие, поскольку изначально видит в мотивах мужчины превалирующую сексуальную составляющую, а, по её словам, “стремление к обладанию несовместимо с дружбой”. Впрочем, ведущая все же допускает возможность искреннего взаимного дружеского чувства в подобной ситуации, но – лишь при наличии у женщины умения “не переходить границы” и четкого понимания необходимости для неё мужчины исключительно как друга. Откровения Сябитовой изобиловали немалым количеством цитат, а завершила их звезда телеэкрана высказыванием знаменитого писателя Артура Конан-Дойля: “Дружба между мужчиной и женщиной не делает чести мужчине и лишает чести женщину”. Резюмируя, она поинтересовалась у фолловеров их мнением по озвученному вопросу.

Позиции посетителей микроблога телеведущей ожидаемо разделились, причем абсолютное большинство комментариев принадлежало “перу” представительниц прекрасного пола. Так, одна часть подписчиц выказала категорическое отрицание возможности дружбы, предполагая, подобно Сябитовой, слишком сильное влияние фактора сексуального влечения на процесс. Другая же часть, возражая оппонентам, заявила об актуальности дружеских отношений между полами, подтверждая свою позицию личными примерами. Примечательно, что среди “комментаторов” выделилась и третья, пусть и небольшая, но весьма оптимистичная категория поклонниц, заверившая любимицу, что самыми настоящими друзьями для них являются их супруги.