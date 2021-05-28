10 июня представит OnePlus доступные смартфоны линейки Nord

Новые смартфоны готова представить 10 июня на международном рынке китайская компания OnePlus. Nord, линейка, вышедшая ранее, пополнится мощными аппаратами с доступными ценниками.

Китайский бренд техники OnePlus заявил о намерении вывести на рынок линейку смартфонов, более доступных по цене, чем флагманы OnePlus 9. Новые устройства представят уже 10 июня, новинками станут представители линейки Nord. Эксперты на техноблогах в Сети сообщают об оснащении девайсов однокристальной мобильной платформой Snapdragon 750G. Кроме того, дисплеи смартфонов, созданные по технологии AMOLED, получат частоту обновления картинки до 90 Герц.

Одним из аппаратов станет, уверены инсайдеры, OnePlus Nord Core Edition с поддержкой пятого поколения связи. Его китайский бренд готовит для европейского и индийского рынков, тогда как OnePlus Nord N200 5G отправят для продаж только в Канаду и США. Этот девайс обещает стать самым доступным на рынке Нового света аппаратом с модемом 5G. Все остальные подробности, характеристики гаджетов и их точная стоимость, будут обнародованы позже.

Источник: 3dnews.ru