В Беларуси заявили, что писем о бомбе на борту рейса Ryanair было два

“Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о “минировании” самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия”, – говорится в сообщении.

Ранее сервис ProtonMail заявил, что сообщение о “минировании” рейса Ryanair было отправлено уже после разворота самолета к Минску.

Журналисты центра “Досье” писали, что в 12.25 письмо пришло на электронную почту администрации “Литовских аэропортов”, а в 12.57 – на почту Национального аэропорта Минск. При этом белорусские диспетчеры сообщили пилоту о “минировании” в 12.33.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства назвал Лукашенко “президентом ОМОН”, а его поступки – “безумными”.

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