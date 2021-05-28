Мнение: Коротко по Белоруссии 28.05.2021

1. Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Будут обсуждаться вопросы экономической интеграции и давление Запада на Белоруссию.

2. Белоруссия останавливает поставки бензина А-95 на Украину. Эти поставки составляют 50% всего А-95 на Украине. Украине придется закупать А-95 где-то еще по более дорогой цене. Также Белоруссия ограничит поставки целого спектра товаров с Украины.

3. В ЛНР официально заведено уголовное дело на Протасевича за причастность к убийствам гражданских лиц. КГБ Белоруссии также будет рассматривать эти обвинения. ЛНР в теории может отправить в Белоруссию официальный запрос о выдаче Протасевича, но стоит помнить, что ЛНР Белоруссией не признана и отправлять туда кого-то Белоруссия пока не обязана.

4. В Белоруссии помимо арестов и посадок еще нескольких админов ТГ-каналов, завели уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за осквернение флага Белоруссии.

5. Литва высылает еще двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией. Ждем разрыва дип.отношений.

6. ЕС обещает Белоруссии 3 млрд. долларов после того, как "страна встанет на демократический путь развития" (если на русском – сдайте свою страну Брюсселю за 3 млрд. долларов). Хуанита Тихановская и прочая шобла совсем не против получить подобные деньги.

7. Главарь нацистов из "Азова" Билецкий призвал Запад еще сильнее поддерживать нацистов в борьбе с диктаторскими режимами.

8. Относительно отмены рейсов из Европы летающих в обход Белоруссии, Россия кивает на технические моменты с авиаперевозками. Напоминает ситуацией с досмотрами в Керченском проливе. Официально, никто ничего не запрещал, но эти долгие проверки от недели и выше…

9.По факту произошедшего в небе над Белоруссией ИКАО проведет собственное расследование, результаты которого обнародуют в июне. Дурные, санкций и вердикты можно выносить без всяких расследований.

10.Европейский вещательный союз (сокращенно EBU) приостановил членство "Белтелерадиокомпании" из-за несоответствия "принципам свободы слова и независимости". Соответствует ли этим принципам сам EBU не уточняется.

Пока что ждем результатов переговоров Путина и Лукашенко и новых материалов от КГБ Белоруссии по делу Протасевича-Сапеги.

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