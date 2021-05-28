 

Малышева посоветовала россиянам сделать три прививки перед отпуском

28.05.2021, 20:38, Разное
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Известная российская врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с россиянами своими рекомендациями по подготовке организма к отпуску. Медик посоветовала гражданам сделать несколько прививок.

По словам Малышевой, до отдыха на черноморском побережье следует пройти вакцинацию от гепатита А. Тем, кто намерен съездить на Байкал или в Карелию, нужно сделать прививку от клещевого энцефалита, а желающим посетить Алтайский край врач рекомендует привиться от туляремии, сообщает телеканал “Царьград”.



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