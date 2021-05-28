Объявлены кейсы хакатона Health & Science конкурса “Цифровой прорыв”

Конкурс «Цифровой прорыв» – флагманский проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператор конкурса – Российская ассоциация электронных коммуникаций – вместе с ведущими российскими компаниями и госорганами уже подготовил для участников первые кейсы на полуфинал.

С 18 по 20 июня полуфиналисты будут работать прямо на футбольном поле стадиона Нижнего Новгорода. Во время хакатона Health & Science они изучат и предложат решения для актуальных проблем в сфере медицины, здравоохранения и науки.

К примеру, «Ростелеком» предложит участникам разработать программное решение – систему самодиагностики пациентов. Всего на данный момент озвучены пять кейсов.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров уверен, что хакатона Health & Science имеет особую социальную значимость. «Здоровье – едва ли не самое важное благо, которое у нас есть», – отметил он.

В 2021 году конкурс «Цифровой прорыв» открывает офлайн-площадки по всей стране. Они дадут желающим прекрасную возможность для нетворкинга, мозгового штурма и взаимодействия с экспертами выбранной отрасли.

Получить яркие эмоции и влиться в незабываемую атмосферу хакатона возможно именно на офлайн-коворкингах. Подать заявку на участие в мероприятиях можно до 13 июня.