 

Губернаторская дочка – Личное мнение

28.05.2021, 20:36, Разное
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Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва отнесла гадалке 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры, о чём сообщают «Вести. ру».

Осознав, что её развели, Наталья обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

А у меня вдруг возник вопрос.

Это какие же деньги нужно иметь, чтобы позволить себе отнести гадалке 16 миллионов?

Сейчас у нашей стране умирают дети, которых бы могла спасти эта сумма, но их родители, даже продав всё, что имеют, не смогут её собрать.

Наташкин папка просидел в губернаторах Пензенской области 17 лет. Потом полгодика просидел в Совете Федерации сенатором и благополучно помер, оставив, как я вижу, губастенькой и грудастенькой дочурке полное право на безбедное существование.


Наталья Бочкарёва. Фото: Соцсети

Настолько безбедное, что эта примечательная разве что дурным вкусом женщина может себе позволить отвалить 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры.

В связи с этим у меня — вопрос. Теперь уже — к вам.

Сколько вам нужно работать, чтобы у вас на счету скопилась сумма в 16 миллионов рублей, при условии, что вы вообще ни на что не будете тратить деньги: ни на еду, ни на крышу над головой, ни на одежду?

Мне, правда, интересно. За честные ответы буду очень признательна.

Источник: Лена Миро



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