Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера

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28.05.2021, 20:32, Новости дня
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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.

Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей, и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».

В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны. 



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