Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.
Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей, и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
Смотреть комментарии → Комментариев нет