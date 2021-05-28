Эксперт: Закон о едином измерителе интернет-аудитории повысит прозрачность рынка

Ассоциация считает целесообразным принятие данного законопроекта, однако документ нуждается в доработке, сообщил газете ВЗГЛЯД глава РАЭК Сергей Плуготаренко. В пятницу профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.

«Измерение аудитории в части потребления контента в новых средах может повысить и значимость, и прозрачность рынка распространения медиа-контента в Сети», – считает директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) РАЭК Сергей Плуготаренко. Одобряя законопроект в целом, он добавляет, что ряд пунктов в нем требует уточнений – в сфере защиты собираемых данных, а также указания не только на обязанности, но и на права обязанных субъектов.

«Ряд факторов вызывают опасение участников рынка, поскольку могут привести к дополнительным расходам компаний, – скажем, на маркировку контента. Или могут нарушить баланс интересов участников данных правоотношений. Среди таких собираемых данных будут встречаться как персональные данные пользователей информационных ресурсов, так и информация, содержащая коммерческую тайну. Кроме того, перечень субъектов регулирования может дополняться произвольно, на неопределенный круг субъектов, без каких-либо исчерпывающих критериев для информационных ресурсов», – предупреждает Плуготаренко.

По его мнению, необходимо также предусмотреть требования к техническим характеристикам «счетчика уполномоченной организации, механизмы обеспечения качества, прозрачности и аудита собираемых данных».

Напомним, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в пятницу рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Как говорится в пояснительной записке, измерение аудитории в Сети будет поручено уполномоченной организации, которую до 1 августа выберет Роскомнадзор.

Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что вместо создания нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов планируется расширить полномочия компании Mediascope, которая уже отвечает за исследование аудитории телеканалов. Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин подтвердил, что Mediascope – один из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя.

Как отмечал накануне Горелкин в своем телеграм-канале, «индустрия поддержала мой законопроект о создании единого интернет-измерителя аудитории». Об этом было заявлено на заседании экспертного клуба Национального рекламного форума. Минцифры в лице замминистра цифрового развития Бэллы Черкесовой также поддержало проект». «Моя инициатива предусматривает измерение аудитории, совмещение разных данных (прежде всего, интернета и ТВ), создание единого универсального стандарта подсчета», – пояснял депутат.

«Законопроект важен и для «приземления» зарубежных интернет-платформ – другой инициативы, над которой я работал. Нормы «приземления» будут действовать для ресурсов с суточной аудиторией больше 500 тысяч человек. Чтобы отсчитать эти полмиллиона нужен прозрачный единый счетчик», – говорил ранее депутат в интервью газете ВЗГЛЯД.