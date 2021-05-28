Мнение: Письмо: “Доминантная Д”

Для самостоятельного разбора.

madbadmedved

Здравствуйте! Мне 27. Не знаю, разместите от письмо, я не понимаю, как проверить возраст аккаунта, но попробовать стоит.

Я не могу понять, Рапунцель ли я, но у меня, очевидно, есть проблемы с липкостью. Так мне кажется.

Я не очень довольна своей внешностью, у меня доминантная Д, а хотелось бы С, отсюда вечные претензии буквально ко всему, но я стараюсь по минимуму думать об этом, и если не залипать у зеркала на недостатки, то я вполне естественно себя веду, без зажимов. Не могу сказать, что обделена мужским вниманием, но оно сейчас в основном через СЗ начинается, знакомлюсь там.

В общем, какая штука. В общей сложности у меня было три МЧ. Первый критиковал внешность, но казался мне богом красоты. Второй был всем во мне доволен, но в какой-то момент я разлюбила и ушла к третьему, на коммуникацию с которым изначально особо не рассчитывала, но он мне показался до того загадочным и маскулинным, что я изменила с ним парню и тут же ушла, потому что очень уважала бывшего и вообще-то была обручена с ним на тот момент. Не хотелось обманывать его.

С третьим я пережила максимальные эмоциональные качели – первые полгода мне казалось, что чем покладистее я буду, тем больше он будет меня любить. Мы быстро стали жить вместе, затем вскрылось, что он общается с бывшей, я поистерила, но проглотила. С тех пор сильно не доверяла, а он охотно лайкал все, что угодно, кроме меня. Когда ищейка внутри меня и ощущение протянутой руки развились до предела – я ушла, потому что было уже невыносимо. И ещё два года были мучительными. Он тут же стал меня возвращать, я обрадовалась, что такой красивый парень бегает за мной, простила, но все осталось по-прежнему. И до мая прошлого года я раз в неделю стабильно уходила раз и навсегда, а он стабильно караулил меня под работой, перелазил с общего балкона на мой, чтобы уличить меня с любовником, ну и всякую дичь творил. Договориться мы не могли от слова совсем, но любить я его продолжала и люблю, просто мы слишком переделываем друг друга.

В мае прошлого года мы стояли перед ЗАГСом, но не расписались из-за карантина, в очередной раз поругались и больше не были вместе. Я переехала в Мск, быстро познакомилась с парнем, который оказался на 4 года младше меня, он вскружилось мне голову, я общалась с ним без особых ожиданий, просто было здорово и мы спали, затем я провалилась в него, сообщила об этом, и выяснилось, что у него в Беларуси есть барышня. Он сначала с ней ради меня расстался, а потом, когда я попробовала расставить точки над i, сказал, что ему непонятно, что между нами, но встречаться он со мной не может – на его взгляд я слишком флиртую с парнями, слишком короткие вещи ношу, ну и всякое. Он осетин.

И продолжаю скучать по нему до сих пор – с ним было легко и комфортно, он очень заботливый и по-хорошему «мужичок». Но с того разговора он сделал пару попыток написать, но тут же стремительно завершало диалог, будто боясь, что я начну липнуть. В последний раз зачем-то скинул фото с др, обозначил, что у него есть девушка, а я попросила больше мне не писать, потому что мне дико больно и трясёт. Теперь он периодически смотрит мои сторис, но их я от него скрыла, а в остальных сетях он меня заблокировал, чтобы перед девушкой не палить переписку старую (как он сказал).

Я вспоминаю о нем, о бывшем, но не общаюсь ни с кем из них. Тренируюсь, хожу на актерские курсы, сменила работу, много гуляю, вижусь с людьми и вот, в чем беда: я часто хожу на свидания, и периодически бывает так, что ребята зовут меня на вторую/третью встречу, а я отказываюсь. Мне никто не нравится внешне, в каждом при встрече обязательно находится изъян, который я ну никак не могу терпеть, а общаться через силу не хочется. Пару раз было наоборот – мне понравились ребята, но я им не понравилась достаточно. Бывает. Жаль, но ничего не поделаешь. Но в основном продолжать не хочется мне по причине внешности и ещё чего-то. Скажите, я оборзела и с жиру бешусь? Сижу в своей башне и жду чего-то запредельного? Но ведь важно, чтобы человеком восхищаться хотелось. А пока ничего такого не происходит. Вот уже год. Моего бывшего и мою последнюю интрижку никто так и не смог затмить, о них вздыхаю до сих пор.

Спасибо заранее, если все же возьмёте письмо для разбора. Страшно и интересно.