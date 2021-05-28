 

Мнение: Лекция о древнеегипетском искусстве (онлайн и оффлайн)

28.05.2021, 20:26, Разное
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"Слово о человеке. Бытие, посмертие и надежда в Древнем Египте"
Лекция Виктора Солкина.
1 июня 2021. Начало в 19.30 (Библиотека им. М. Волошина)

Тысячи памятников и текстов, дошедших до нас от Египта фараонов, говорят о том месте, которое в египетской вселенной занимал человек. Мы поговорим о том, как египтянин чувствовал себя в эпохи смуты и рассуждал о предназначении, что о человеческом пути и долге говорили знаменитые мудрецы, обратимся к свидетельствам о том, каковы сокровенные части человеческой сущности по мнению древнеегипетских заупокойных текстов.
Но все же лекция египтолога Виктора Солкина – не столько о загробном пространстве и посмертном суде, сколько о земном человеке, жившем в древности на берегах Нила и том, как он понимал свое место в мире среди царей, богов, духов, чтимых предков и собственных соседей.
Лекция иллюстрируется уникальным авторским фоторядом.
Вы можете присутствовать на лекции очно, в Библиотеке имени М.А. Волошина, подключиться к трансляции или заказать разовый доступ к записи. Нужную опцию можно выбрать при регистрации на лекцию.

Ссылка на регистрацию

Источник: Шакко



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