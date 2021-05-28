От духовки с камерой до пылесоса с Wi-Fi: техно-дайджест мая

Miele

Следить за приготовлением пищи в духовке при помощи телефона? Мечта хозяек и блогеров, которую воплотила в жизнь компания Miele. Их духовые шкафы Generation 7000 оснащены прогрессивными функциями, включая TasteControl, которая не позволяет еде готовиться чрезмерно долго, а также FoodView – встроенная фотокамера в духовке. В рамках проекта #снимайнадуховку бренд попросил инфлюенсеров (Машу Сториз, Тоню Сальникову, Анесто Шайнидис, Юлию Оттеву и Полину Черноталову) поделиться историями, которые сблизили их с друзьями и родными после начала пандемии и подтолкнули чаще говорить им теплые слова. Этим людям они и посвятили добрые послания, “приготовить” которые помог Марк Стаценко, шеф-повар и амбассадор Miele в России.

Polaris

Если уборка не входит в список любимой ежедневной рутины, доверьте это дело профессионалам. Например, роботу-пылесосу PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris. Управляемый при помощи приложения Polaris IQ, прибор выкладывается по максимуму. Можно настроить мощность всасывания для сухой уборки или интенсивность подачи воды во время влажной уборки, отслеживать перемещение робота на карте. Управлять пылесосом можно со смартфона из дома, во время прогулки, не отрываясь от шопинга – словом, из любой точки мира, где есть интернет.

Samsung

Samsung продолжает радовать и геймеров, и бизнесменов, и творческих личностей. Компания представила сразу два новых планшета – флагманскую модель Galaxy Tab S7 FE, получившую функции серии S7, а также компактный и удобный Galaxy Tab A7 Lite. Первый оснащен большим 12,4-дюймовым дисплеем, который идеально подходит для развлечений, работы и творчества. Второй планшет с 8,7-дюймовым экраном и прочным металлическим корпусом удобно носить с собой, используя для гейминга и просмотра контента.

Xiaomi

Компания Xiaomi представила флагманскую серию смартфонов Mi 11 и фитнес-браслет Mi Smart Band 6. Среди фишек смартфонов – новейший процессор, система из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором, стереодинамики и 50-ваттная беспроводная зарядка. Что касается браслетов, впервые они получили полноэкранный дисплей AMOLED, диагональ которого увеличилась до 1,56 дюйма.

В презентации новинок принял участие режиссер Клим Шипенко (“Холоп”, “Текст”), который снял с помощью Mi 11 короткометражный фильм “Эффект плацебо”. Он основан на реальной истории поэтессы, которая работает медсестрой в клинике по лечению COVID-19 и ведет личный блог.

Знакомство с компанией Xiaomi и ее новым смартфоном Mi 11 совпало с моей задумкой снять историю о новых героях современности – врачах, спасающих жизни, – рассказал Клим.