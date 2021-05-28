На примере Беллы Хадид и Рианны: как сочетать остромодные вещи и винтаж

Слова: “Нацепила бабушкину юбку” больше не звучат как издевка, а говорят о вас, как о прогрессивном человеке. Сейчас мода на винтаж находится на своем пике. Это связано не только с высоким качеством изделий, но и с тенденцией осознанного и разумного потребления.

Ольга Лефферс в 2009 году открыла галерею винтажных украшений и одежды VintageDream. Коллекция бутика насчитывает более десяти тысяч винтажных изделий.Клиенты моей галереи украшений и одежды VintageDream часто интересуются, как сочетать винтаж со своим базовым гардеробом и при этом выглядеть стильно и модно. Многих пугает, что они будут смотреться чересчур вычурно. Кто-то боится, что не сможет правильно подобрать украшения к образу. Я поделюсь базовыми правилами обращения с винтажом, которые сможет применить на практике любая модница.

Рианна в пальто Chanel 1996 года

Ким Кардашьян в винтажном платье DiorВо-первых, в образе нужно использовать не более одного или двух винтажных изделий.

Чувство меры и вкуса – это основа. Несколько браслетов, крупные клипсы и цепь будут хорошо смотреться с повседневным образом из базовой футболки, джинсов в сочетании с кожаной курткой oversize. Еще один хороший пример, это когда стильное винтажное платье дополняется современными украшениями.

Марго Робби в платье Chanel 1994 года на премии “Оскар” в 2020 году Белла и винтажный ремень Chanel Сара Джессика Паркер наглядно демонстрирует, как можно носить брошьВо-вторых, начните носить винтаж с украшений, – это поможет вам научиться подбирать аксессуары.

Начните свой эксперимент с покупки броши. Существуют десятки различных способов сочетания этого аксессуара и повседневного гардероба. Например, закрепите брошь под воротником классической рубашки, это придаст яркий акцент любимому повседневному наряду. Любой эластичный ремень можно украсить винтажной брошью. Такой аксессуар не только подчеркнет талию, но и придаст образу оригинальность. Тканевую сумочку очень легко обновить, приколов к ней редкую брошь. Дополните украшением свою шляпу, берет или шейный платок. Очень стильно смотрятся парные броши на лацкане пиджака, такой образ подойдет для деловой встречи и для вечернего выхода.

Винтаж сейчас вдохновляет большинство современных дизайнеров, которые создают украшения, копируя элементы старинной бижутерии. Не лучше ли приобрести винтажные аксессуары, а не их копии? Очень стильно и современно будет смотреться византийский крест Chanel с повседневным луком из денима и белой майки. Классическое коктейльное черное платье, дополненное сотуаром, превосходно подчеркнет женственность и хороший вкус.

Сара Джессика Паркер и вариация с брошью на ремне

“Интерес к винтажу возник у меня довольно давно. Помню, мне было 17 лет, когда я впервые увидела винтажные украшения и была абсолютно покорена их красотой и изысканностью”- вспоминает Ольга

В-третьих, приобретите себе классическую винтажную сумочку.

Она никогда не выйдет из моды и прослужит долгие годы, качество такого аксессуара уже давно доказано. Рекомендую обратить внимание на модель “2.55” от Chanel или Kelly от Hermès.

Рианна в винтажном пальто Dior и очках Versace Medusa