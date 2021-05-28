Безумное голосование

Как прошли праймериз «Единой России», так пройдут и выборы в сентябре.

На Россию надвигается праздник демократии — выборы в Госдуму. По сообщениям сразу нескольких компетентных источников, убедительную победу на них должна одержать «Единая Россия». Де-факто победа уже куется: в распоряжении редакции «Новой» оказались планы небывалой операции по принуждению к участию в праймериз (предварительном голосовании) за кандидатов от правящей партии.

Но если раньше на бюджетников просто давили на рабочих местах, то теперь все, кажется, делается системно и с привлечением новейших цифровых технологий. С одной стороны — это дает возможность «Единой России» отчитываться о десятках тысячах участников внутрипартийного голосования. С другой — реальная цель «электронных праймериз», судя по всему, заключается не в том, чтобы похвастаться красивыми цифрами, но в том, чтобы обкатать «волеизъявление населения» через интернет и платформу Госуслуг.

Как «политическая машина» «Единой России» примеряется к электронному голосованию в сентябре? Разбираемся на примере подмосковного города Мытищи.

«Любая фото-, видео- или аудиофиксация мероприятия запрещена!!!» — говорилось в рассылке о назначенном на среду 21 апреля совещании в ДК «Яуза». К ДК, расположенному недалеко от здания администрации округа Мытищи, потянулись люди и автомобили. В здание заходили в основном по двое — руководитель бюджетного учреждения и специалист по IT, ну или просто, как требовалось в рассылке, «сотрудник с повышенным уровнем компьютерной грамотности». При входе в конференц-зал люди отмечались в списках регистрации, хотя многие друг друга давно знали.

Совещание, по словам принимавших в нем участие бюджетников, вел курирующий территориальную политику заместитель главы округа Мытищи Евгений Глинкин. Он подводил итоги мобилизации электората: сколько людей набрали в «списки Б1 и Б2» и сколько еще надо добавить. Участникам совещания наконец сообщили, для чего они составляли эти списки, убеждали своих подчиненных регистрироваться на Госуслугах и приводить троих «друзей». Для участия в праймериз «Единой России».

— О предварительном голосовании «ЕР» шла речь и на совещании с руководителями предприятий ЖКХ, состоявшемся 22 апреля. Телефонами пользоваться было также запрещено, а за порядком следил специальный человек, — рассказала на условиях анонимности сотрудница одной из компаний, участвовавшая в совещании. Назовем ее Светлана Семенова. Как следует из ее слов, в конференц-зале над картинной галереей под председательством и.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Ивана Яськива могли обсуждать, как выполнить план по спискам, если люди не хотят участвовать в праймериз «ЕР».

Предварительное голосование в партии проходит онлайн с 24 по 30 мая. Кандидаты начали выдвигаться еще в марте, а регистрация избирателей стартовала накануне — 19 апреля. Уже 23 апреля подмосковная «ЕР» сообщила, что на сайте предварительного голосования зарегистрировалось более 43 тысяч избирателей области.

Мы поговорили с десятком сотрудников бюджетных учреждений округа Мытищи — из сферы образования, ЖКХ, работы с молодежью и культуры. Они рассказали, как проходит мобилизация участников праймериз и чем грозит отказ от участия. Опасаясь возможных последствий, все они говорили на условиях анонимности, поэтому их имена и фамилии изменены (записи разговоров есть в распоряжении редакции. — Т. Ю.).

Эти люди передали редакции «Новой» документы, свидетельствующие, что при организации мероприятий муниципальные служащие и чиновники могли нарушить как минимум два федеральных закона.

«Девочки, кто зарегистрировался, отпишитесь пжл»

— Директор сказала, что нам осталось набрать еще 10 человек. В целом уже набрали согласно лимитам, — рассказала Ольга Николаевна, замдиректора одного из образовательных учреждений Мытищ (имя изменено. — Т. Ю.).

По ее словам, «лимиты» были спущены еще в феврале. Первый показатель — фактическое число сотрудников учреждения, за исключением иностранных граждан. Второй показатель — «привлеченные друзья»: от каждого сотрудника по три человека. В отличие от прошлых лет, когда обходились фамилией и именем, в этот раз от людей требовалось множество данных: Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, телефон, адрес с индексом, электронная почта.

А главное, и сотрудники, и «друзья» должны были зарегистрироваться на портале Госуслуг и предъявить скрин с подтверждением своей учетной записи.

— Больше всего проблем возникло у людей в возрасте, не пользующихся Госуслугами. «Сначала людям сказали: регистрируйтесь, как хотите. А потом в помощь выделили айтишника, он всех зарегистрировал, — рассказала сотрудница предприятия коммунальной отрасли Светлана Семенова. Где хранятся их пароли — ей неизвестно.

На формирование списков учреждениям выделили три дня.

«Нас почти 500 человек, да еще «друзья», — рассказал работник «Водоканала» Сергей Александрович (имя изменено. — Т. Ю.). — Мы собирали списки три недели и нас постоянно ругали».

А вот сотрудниц мытищинского Центра педагогической реабилитации и психического развития детей и подростков обязали предоставить список из трех человек до обеда. Готовый список тех, кто точно придет и проголосует на выборах 19 сентября, включал Ф.И.О., дату рождения, адрес регистрации в Мытищах, телефон и электронную почту.

Помимо этого, их, как и других бюджетников из системы образования, убеждали регистрироваться на сайте созданного в марте движения общественных инициатив «Мы Мытищи», объединяющего местный актив «Единой России».

«Девочки, кто зарегистрировался уже на этом сайте, отпишитесь пжл. и те, кто на больничном СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ!!!» — педагогам рассылали сообщение с таким текстом. Иконка с указующим перстом была направлена на интернет-адрес my-mytyshi.ru. При регистрации нужно было ввести полностью Ф.И.О., дату рождения, пол, номер мобильного, электронную почту, адрес прописки и дать согласие на обработку персональных данных.

Сообщение с ссылкой для регистрации, отправленное педагогам

Никого не смущало, что всей этой информацией требовалось поделиться с сайтом, зарегистрированным лишь 28 января, да еще и частным лицом.

Как и то, что движение носило явно партийный характер, а новостями о нем было забито все информационное пространство округа: его активно продвигали на сайте администрации, в местных СМИ и официальных группах в социальных сетях.

В Facebook лидера движения «Мы Мытищи», муниципального депутата от «ЕР» Михаила Мурзакова спросили, на каком основании учителя получают разнарядки об обязательной регистрации. Мурзаков назвал это «провокацией» и предположил, что директора не требуют, а «демократично обсуждают в своем кругу возможность использовать наше движение для улучшения финансирования образования, для строительства новых школ и капитального ремонта старых».

Через школы и детсады пытались привлечь и родителей. Их просили подтвердить учетную запись на Госуслугах для того, чтобы в дальнейшем проголосовать за социально важные проекты «для нашего любимого города»: благоустройство парка, строительство новых образовательных учреждений и еще более 1000 инициатив от жителей.

Сообщение с просьбой подтвердить учетную запись на портале госуслуг

Распоряжение директора ФКУ «Централизованная бухгалтерия ГОМ» А. В. Смирнова выставлять квитанции за оплату детского сада через портал Госуслуг

Видимо, эта технология не сработала. И тогда в ход пошла тяжелая артиллерия: 2 апреля директор ФКУ «Централизованная бухгалтерия ГОМ» А. В. Смирнов распорядился выставлять квитанции за оплату детского сада через портал Госуслуг.

Да и с бюджетниками все шло не так гладко. Как оказалось, многие из них жили еще в аналоговом мире, и не все «друзья» горели желанием регистрироваться непонятно где и зачем.

Людям не объясняли, для чего это нужно. Не могли же муниципальные служащие открыто признать, что, возможно, просто собираются действовать в интересах «Единой России», которая планирует провести праймериз онлайн с верификацией пользователей на Госуслугах, для чего может подключать к своему сайту ЕСИА — единую систему идентификации и аутентификации.

Поэтому использовали методы, которые одна из собеседниц охарактеризовала как «долбёжку». Руководителям учреждений тоже доставалось.

Лояльные и нелояльные

— Руководителей постоянно собирают, отдельно от остальных, пугают. Вон и на совещании 21-го <апреля> было сказано, что <директорам и заведующим детсадов> жить станет невыносимо, если они не обеспечат, — рассказывает замдиректора Ольга Николаевна.

— Схожие «аргументы» используют и для работников сферы ЖКХ. «На одном совещании у и.о. замглавы Яськива руководитель предприятия отказался собирать персональные данные сотрудников, так ему сразу предложили подать заявление на увольнение, и в следующий раз пришел уже другой человек», — утверждает Светлана Семенова.

Сообщение, разосланное руководителям

Такие же методы руководители бюджетных учреждений применяют и к своим подчиненным. «Если кто-то отказывается, то директор просто показывает на выход. Она замечательный человек, хорошо относится к коллективу, но не хочет, чтобы ее уволили», — говорит Светлана.

Собранные данные вносят в таблицу: работников организации — в лист Б1, а привлеченных «друзей» — в Б2. Потом эти списки передают наверх — руководству профильного управления администрации.

Там списки просматривают и вычеркивают друзей-бюджетников, если они уже внесены в списки своих организаций. Порезанные списки присылают назад, требуя замены.

Затем информацию вносят в базу данных. Например, для учреждений образования разработали график и расписание, кому и когда приходить в Городской информационный вычислительный центр (ГИВЦ) на ул. Мира. Это муниципальное учреждение является оператором персональных данных.

Расписание посещения Городского информационного вычислительного центра для учреждений образования

Ежедневно, в 9.00, 11.00, 14.00, 16.00 данные своих сотрудников вносили в базу от 9 до 20 учреждений образования. Из управления образования всем разослали инструкции, какие поля заполнять и где ставить зеленые галочки. В поле Б1 необходимо поставить галочки только напротив лояльных сотрудников. «4. Если сотрудник вашего учреждения НЕ лояльный зеленую галочку в поле «Б1» НЕ СТАВИМ!» — инструктировала рассылка.

Техническое задание по работе с базой

— Точно такие же данные вносили и предприятия ЖКХ, только не в ГИВЦ, а во втором корпусе администрации. У руководящих сотрудников коммунальных компаний есть пропуск в здание администрации, поэтому они приходили сами и поднимались на третий этаж, — объяснил представитель одного предприятия. Номер кабинета он не назвал, но вспомнил, что на двери висела табличка: приемная и главный аналитик Петухов В.С. Именно Валерий Сергеевич будто бы и принимал все данные.

Коммунальщики тоже отмечали зеленой галочкой, есть ли у работника доступ к Госуслугам и является ли он лояльным. Отметки о лояльности ставились напротив далеко не каждого имени. Кто определял лояльность и по каким критериям — можно только догадываться.

«Отметки о лояльности», проставленные коммунальщиками

О ходе работы со списками организации регулярно слали отчеты, на их основе управления готовили сводки. Сколько сотрудников с местной регистрацией числится в учреждении (Б1), сколько «друзей» они привлекли и сколько надо добавить (Б2), сколько осталось до выполнения итогового показателя (Б1+Б2).

Отчет по сотрудникам

Сводки по управлениям сводили в общий отчет для кураторов — заместителей главы администрации: плановый показатель (Б1+Б2), сколько из них зарегистрировались, процент от плана.

Отдельно для кураторов готовили отчет о ситуации с подтверждением учетной записи на Госуслугах.

Отчет для кураторов о ситуации с подтверждением регистрации на Госуслугах

Руководители муниципальных и казенных учреждений могли передавать третьим лицам, то есть администрации округа, персональные данные тысяч работников.

В распоряжении редакции имеется один такой список — в нем данные более 1600 человек. Соблюдался ли при этом закон «О персональных данных»?

Можно предположить, что десятки муниципальных служащих и чиновников использовали свои должностные полномочия для выполнения предвыборных задач одной политической партии.

Народ и партия

— Как будете из ситуации выходить? — этот вопрос, как можно предположить, судя по аудиозаписи, Иван Яськив задает гендиректору одной из компаний на совещании 22 апреля.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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