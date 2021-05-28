Выберите подходящее время и не вдавайтесь в подробности: как сказать очень милому парню, что, к сожалению, вы ничего от него не хотите

Очень нелегко строить отношения с парнем, который вам не очень нравится. Но намного сложнее сказать ему о предстоящем разрыве. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать это максимально тактично и деликатно.

Найдите правильные слова

Постарайтесь сказать мужчине о том, что вам не по пути, очень аккуратно. Обязательно поблагодарите за проведенное вместе время, попросите вас правильно понять. Объясните, что можете остаться друзьями, но не более. Речь не о том, чтобы извиняться или ходить вокруг да около. Пусть ваш тон будет максимально уважительным, но при этом понятным и конкретным.

Не преувеличивайте масштаб трагедии

Вежливость также имеет свои рамки, поэтому старайтесь не слишком сильно распыляться в комплиментах. Не стоит говорить, вы его недостойны или вы хотите с ним остаться, но по какой-то причине не можете. Не нужно драматизировать и разыгрывать из ситуации мелодраму, поскольку в жизни бывает и так (вы ни в чем не виноваты).

Выберите подходящее место

Обязательно выберите для разговора подходящее место и время. Ни в коем случае не поднимайте тему при посторонних. Этот вопрос касается исключительно вас, поэтому решайте его наедине. Также не стоит сообщать о разрыве в социальных сетях. Уважайте человека, с которым вы какое-то время были близки, и скажите обо всем лично. Например, пойдите в кафе или просто на прогулку, где в уютном уголке парка можно будет все обсудить.

Не вдавайтесь в подробности

Не стоит приводить множество аргументов по поводу вашего решения. Не вспоминайте прошлое, не останавливайтесь на фактах и тем более не обвиняйте. Опишите все в общих чертах, этого будет достаточно. Если парень будет настойчиво добиваться подтверждения ваших действий, ответьте ему, что это ваше решение, которое вы не намерены менять. И уж тем более не станете подробно описывать свои эмоции и ощущения (наверняка, узнав правду, он и сам не был бы ей рад).

Сохраняйте спокойствие

Даже самый спокойный мужчина может отреагировать на такое признание очень бурно. В любом случае сохраняйте спокойствие, помните о том, что вы ни в чем не виноваты, и не отвечайте на агрессию. Если он уж очень сильно разойдется, повторите, что вы озвучили свою точку зрения, и спокойно уйдите. Не игнорируйте совет о правильном выборе места. Постарайтесь выбрать относительно людное, чтобы вы не остались с ним наедине в опасной для вас ситуации (бывает всякое, вам нужно перестраховаться).

Будьте конкретными

Не нужно говорить, что ваши отношения, может быть, когда-то продолжатся, если парень будет агрессивно реагировать. Будьте конкретны, понятны и категоричны, не оставляйте никакой надежды при любом развитии событий. Пока просто уйдите, а если в ваш адрес посыплются оскорбления, не бойтесь заблокировать парня везде, где только можно. Постарайтесь также не вовлекать в ваши дела посторонних лиц, чтобы не было «испорченного телефона». Однако, если чувствуете, что вам грозит опасность, обязательно примите все меры осторожности (обратитесь за помощью к родителям или правоохранительным органам).

Бросьте все усилия на то, что ваш разговор был мирным, а окончательное решение – понятным. Действуйте по обстоятельствам и обязательно берегите себя.