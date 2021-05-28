Финансовая проблема, с которой столкнулась система петли Илона Маска в Лас-Вегасе

Ограничения введены регуляторы Невады затрудняют выполнение компанией Boring Company договорных показателей для ее LVCC Loop, первой подземной транспортной системы Илона Маска.

Система Loop в Конференц-центре Лас-Вегаса (LVCC) должна использовать более 60 полностью автономных высокоскоростных транспортных средств для перевозки 4400 пассажиров в час между выставочными залами. Тем не менее, TechCrunch сообщили, что регуляторы округа Кларк на данный момент одобрили только 11 транспортных средств, управляемых людьми, установили строгие ограничения скорости и запретили использование бортовой технологии предотвращения столкновений, которая является частью Tesla«Полностью самоуправляемая» усовершенствованная система помощи водителю автопилот. TeslaТехнически система автопилота не может подняться до уровня полностью автономной, даже если она обозначена как таковая. Это считается — даже внутри, согласно обмену мнениями между Tesla и регуляторы Калифорнии — передовая система помощи водителю, которая может автоматизировать определенные функции.

Материнская организация LVCC, Лас-Вегасская конвенция и Visitor’s Authority, подписали контракт, направленный на стимулирование Маска и обеспечение выполнения обещаний. Контракт заключен с фиксированной ценой, и TBC должна достичь определенных этапов, чтобы получить все свои платежи. Контракт предусматривает оплату на разных этапах процесса, таких как завершение голых туннелей, всей рабочей системы, завершение период испытаний и отчет о безопасности, а затем демонстрация его способности перевозить пассажиров. Последние три вехи связаны с тем, сколько пассажиров он может перевезти. Если Loop сможет продемонстрировать перемещение 2200 пассажиров в час, TBC получит 4,4 миллиона долларов, затем тот же платеж снова за попадание в 3300 и снова за 4400 пассажиров в час. В совокупности эти платежи за мощность составляют 30% от контракта с фиксированной ценой.

Вместо того, чтобы перевозить более 4000 пассажиров в час, ограниченная система может ограничить пропускную способность до менее 1000, подвергая The Boring Company (TBC) огромным штрафам за невыполнение договорных целей. TBC не приносит дохода от взимания платы с пассажиров. Поездки бесплатные.

Например, во время такой крупной выставки, как CES, LVCC будет платить TBC $ 30 000 за каждый день работы и управления системой в соответствии с соглашением об управлении, недавно полученным TechCrunch. Однако в первоначальном контракте, подписанном TBC в 2019 году, указан штраф в размере 300000 долларов за каждую крупную конвенцию, по которой TBC не может перемещать около 4000 человек в час.

Это означает, что в течение трех- или четырехдневного мероприятия TBC может потерять сотни тысяч долларов сверх затрат на эксплуатацию системы. В типичный предпандемический год LVCC проводит около дюжины таких крупных шоу. Неясно, планирует ли TBC другой способ заработка, например, доход от рекламы в своих автомобилях.

Эта проблема с мощностью уже стоит денег TBC. В контракте говорится, что если TBC не достигнет поставленной цели с таким отрывом, компания Маска не получит более 13 миллионов долларов из своего строительного бюджета. Руководство конференц-центра подтвердило TechCrunch, что в соответствии с его контрактом удерживает плату за строительство до тех пор, пока TBC не сможет продемонстрировать перемещение тысяч людей в час.

Согласно соглашению, меньшие шоу, количество которых составляет около 20 в год, не влекут за собой штрафов за пропускную способность, но зарабатывают TBC гораздо меньшую плату — всего 11 500 долларов в день. TBC также получает ежемесячный платеж в размере 167 000 долларов, чтобы поддерживать работу системы, независимо от того, сколько конвенций работает.

Сообщается, что в тестировании пропускной способности Loop на этой неделе участвовало всего 300 человек; официальный представитель конференц-центра сказал, что цифра в 4400 человек в час «находится в пределах наших возможностей».

В соответствии с соглашением об управлении, помимо своей команды водителей-людей, TBC должен укомплектовать штат операционным центром, центром обслуживания и зарядки, а также предоставить персонал по обслуживанию клиентов в униформе, сотрудников службы безопасности и постоянного менеджера-резидента.

Структура сборов должна быть пересмотрена — предположительно в сторону понижения — к концу 2021 года, чтобы включить «ожидаемый переход к работе с автономными транспортными средствами».

Предупреждения о столкновении

Некоторые из ограничений на первоначальную эксплуатацию Loop исходили от Департамента строительства и противопожарной защиты округа Кларк. Как сообщается, они включают в себя общее ограничение скорости 40 миль в час, снижение до 10 миль в час на каждой из трех станций Loop и ограничение до 11 транспортных средств.

Заместитель начальника пожарной охраны Уоррен Уитни из пожарной службы округа Кларк сказал, что TBC сообщило ему, что компании не разрешено использовать Teslaсистемы предупреждения о столкновении внутри Loop. В сертификате транспортной системы, выданном округом Кларк на этой неделе, указано, что Loop должен использовать «неавтономные» автомобили с «ручным приводом». Он был выпущен на 62 запланированных машины. Ни официальные лица округа Кларк, ни TBC не ответили на подробные вопросы об эксплуатационных ограничениях и не указали, когда или если они могут быть сняты.

Toyota ранее предупреждала, что ее система предупреждения о столкновении на основе радара может некорректно работать в туннелях.

Неясно, способны ли Teslas к безопасной и «полностью автономной работе» без своих радаров предупреждения о столкновении, хотя Маск предложил — и теперь выполняет план — удалить радарные датчики со своих автомобилей и использовать только камеры. Tesla в мае начала поставки автомобилей Model 3 и Model Y, не оснащенных радиолокационными датчиками. Отсутствие радарных датчиков побудило Национальное управление дорожного движения и безопасности заявить, что автомобили Model 3 и Model Y, построенные не ранее 27 апреля 2021 года, больше не будут получать отметку агентства для автоматического экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении, выезда с полосы движения. предупреждение и динамическая тормозная поддержка. это решение также побудило Consumer Reports больше не указывать Model 3 как Top Pick, а Страховой институт дорожной безопасности заявил, что планирует удалить Model 3 как Top Safety Pick +.

Пожарная служба также беспокоилась по поводу чрезвычайных ситуаций в туннелях, в том числе пожаров батарей, которые потенциально могут длиться много часов. «Были случаи, когда электромобили загорались без происшествий», — сказала Уитни TechCrunch. «Наш план прямо сейчас заключался в том, чтобы просто вывести людей, а затем отступить и позволить огню продолжать гореть».

Уитни отметил, что в системе есть множество камер и дымовых извещателей, а также «прочная» система вентиляции, которая может перемещать по туннелям 400 000 кубических футов воздуха в минуту в любом направлении. Это должно позволить пассажирам и водителям обходить машины пешком. Для менее серьезных инцидентов у TBC есть эвакуатор (также Tesla) для извлечения разбитых автомобилей.

Ни TBC, ни округ Кларк не ответили на запросы TechCrunch о том, будет ли Loop разрешено перевозить инвалидов-колясочников, детей или младенцев, которым обычно требуются автомобильные кресла, людей с другими проблемами мобильности или домашних животных и животных поддержки.

Пожарные уже провели несколько учений в подземной системе, в том числе смоделировали аварии вдали от станции, с двумя или тремя другими транспортными средствами на пути. «Одиннадцать машин определенно выполнимо», — говорит Уитни. «Но когда вы начнете увеличивать количество автомобилей, это может стать проблемой. [TBC] является коммерческой компанией, которая хочет максимизировать эффективность, поэтому могут быть дальнейшие обсуждения, поскольку они пытаются увеличить мощность ».

Планы расширения

TBC не только хочет использовать больше транспортных средств в существующей петле, но и планирует расширить систему. В конце марта телеканал TBC сообщил округу Кларк, что заложил основу для расширения от одной станции LVCC до нового отеля Resorts World, и у него есть разрешение на строительство аналогичного участка к Encore поблизости.

Что еще более важно, TBC также хочет построить транспортную систему, охватывающую большую часть Стрипа и центр Лас-Вегаса, с более чем 40 станциями, соединяющими десятки отелей, достопримечательностей и, в конечном итоге, аэропорт. Эта система будет финансироваться TBC и поддерживаться продажей билетов.

Жизнеспособность этих расширений может зависеть от того, как скоро TBC сможет выполнить технологические и эксплуатационные обещания, которые он дал для своего относительно простого LVCC Loop, и продемонстрировать, могут ли такси в туннелях приносить такой же доход, как и колонны.