Болезнь Альцгеймера: уровень кислорода в крови может объяснить, почему потеря памяти является ранним симптомом

Впервые в мире ученые из Сассекского университета зарегистрировали уровни кислорода в крови в гиппокампе и предоставили экспериментальное доказательство того, почему эта область, обычно называемая «центром памяти мозга», уязвима для повреждений и дегенерации, что является предшественником болезни Альцгеймера. болезнь.

Чтобы понять, почему эта область настолько чувствительна, исследователи из Университета Сассекса во главе с доктором Кэтрин Холл из Школы психологии и нейробиологии Сассекса изучили активность мозга и кровоток в гиппокампе мышей. Затем исследователи использовали моделирование, чтобы спрогнозировать, что количество кислорода, поступающего в нейроны гиппокампа, наиболее удаленные от кровеносных сосудов, достаточно ровно для того, чтобы клетки продолжали нормально работать.

Доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель психологии Университета Сассекса, говорит:

«Эти результаты являются важным шагом в поисках профилактических мер и лечения болезни Альцгеймера, потому что они предполагают, что увеличение кровотока в гиппокампе может быть действительно эффективным для предотвращения повреждений.

«Если верно, что увеличение кровотока в гиппокампе важно для защиты мозга от болезней, таких как болезнь Альцгеймера, то это еще больше повысит важность регулярных упражнений и диеты с низким содержанием холестерина для долгосрочного здоровья мозга.

«Мы думаем, что гиппокамп существует на водоразделе. Обычно это нормально, но когда что-то еще происходит, снижая кровоток в головном мозге, уровень кислорода в гиппокампе снижается до уровней, при которых нейроны не работают. проблемы с памятью — потому что раннее снижение кровотока мешает правильной работе гиппокампа.

«Те же факторы, которые подвергают вас риску сердечного приступа, повышают вероятность развития деменции. Это потому, что нашему мозгу необходим достаточный кровоток для обеспечения энергией — в виде кислорода и глюкозы — чтобы клетки мозга могли работать должным образом. и потому, что кровоток может удалять продукты жизнедеятельности, такие как бета-амилоидные белки, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.

«Теперь мы хотим выяснить, являются ли более низкий кровоток и уровень кислорода в гиппокампе причиной того, что бета-амилоид начинает накапливаться при болезни Альцгеймера. Понимание того, что вызывает раннее повреждение, будет действительно важно, чтобы помочь нам узнать, как лечить или предотвращать болезнь . «

Доктор Кира Шоу, исследователь психологии из Университета Сассекса, которая провела основные эксперименты, сообщила: