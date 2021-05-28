Мнение: Танцы на грани весны

Друзья! Независимость блога – дело дорогое, особенно в наше время. Трудно писать только то, что думаешь, имея поддержку только от читателей. Хотя и почетно, что уж тут говорить. Да и легко одновременно: это ж так классно – не кривить душой!

Мне каким-то чудом удается изворачиваться и поддерживать жизнь в блоге в условиях полнейшего информационного сжатия, идущего полным ходом в нашей стране (что обычно), но и во всем мире (что особенно печально), особенно в последний год – и это только благодаря вам! Надеюсь на вас и сейчас.

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Огромное спасибо всем, кто поддержал блог в этом месяце: Диомиду Анатольевичу, Дмитрию Александровичу, Анне Федоровне, Николаю Михайловичу, Валентину Васильевичу (супер!), Андрею Владимировичу, Денису Александровичу, Андрею Юрьевичу, Даниле Сергеевичу, Игорю С., Андрею М., Николаю Б., Родиону Алексеевичу, Юрию Сергеевичу, Наталье Л!

Грань весны – все ближе.