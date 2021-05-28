 

Мнение: Танцы на грани весны

28.05.2021, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Друзья! Независимость блога – дело дорогое, особенно в наше время. Трудно писать только то, что думаешь, имея поддержку только от читателей. Хотя и почетно, что уж тут говорить. Да и легко одновременно: это ж так классно – не кривить душой!

Мне каким-то чудом удается изворачиваться и поддерживать жизнь в блоге в условиях полнейшего информационного сжатия, идущего полным ходом в нашей стране (что обычно), но и во всем мире (что особенно печально), особенно в последний год – и это только благодаря вам! Надеюсь на вас и сейчас.

Голосуй за блог:

Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Огромное спасибо всем, кто поддержал блог в этом месяце: Диомиду Анатольевичу, Дмитрию Александровичу, Анне Федоровне, Николаю Михайловичу, Валентину Васильевичу (супер!), Андрею Владимировичу, Денису Александровичу, Андрею Юрьевичу, Даниле Сергеевичу, Игорю С., Андрею М., Николаю Б., Родиону Алексеевичу, Юрию Сергеевичу, Наталье Л!

Грань весны – все ближе.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Актриса Екатерина Волкова сыграет свадьбу после 11 лет брака

14.11 / Мнение: Осенний призыв

11.02 / Каждый третий пациент после ИВЛ страдает от посттравматического расстройства

15.05 / Россия восстанавливает связь по воздуху с еще пятью странами

16.01 / Мнение: Я уже видел это в Фаллудже

23.05 / Мнение: Таганрог

21.09 / Дочь Любови Успенской заявила, что ее «год травили в психушках»

08.10 / Люди, светящиеся во мгле

03.08 / Оттепель: поколение гениев

12.07 / Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика