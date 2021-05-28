 

Пациенты после тяжелого и умеренного COVID-19 испытывают до 84 долгосрочных симптомов после острой инфекции

28.05.2021, 20:04, Разное
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Эксперты Стэнфордской школы медицины (Stanford School of Medicine) проанализировали 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 по март 2021 года. В общей сложности в них собраны данные более 9,7 тысяч пациентов, госпитализированных с умеренной или тяжелой формой COVID-19. В большинстве работ за больными наблюдали не менее трех месяцев, в некоторых — до полугода. Авторы исследования отметили, что на сегодняшний день это самый крупный анализ данных в этой группе пациентов.

Ученые обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию, сообщали минимум об одном стойком симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 симптома, долгосрочно сохраняющихся после острого COVID-19, которые связаны с нарушениями во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.

Чаще всего пациенты жаловались на хроническую усталость (40%), одышку (36%), нарушения сна (29%), сложности с концентрацией внимания и памятью (25%), а также депрессию и тревожность (20%).

«Это шокирующие цифры, особенно те, которые касаются усталости и одышки. Речь о довольно изнурительных симптомах, из-за которых люди испытывают трудности даже при подъеме по лестнице», — сообщили ученые.

Эти данные полностью согласуются с результатами исследования, проведенного в Ухане с участием 1733 пациентов, госпитализированных в больницу Цзинь Инь-Тань в начале 2020 года. В течение шести месяцев медики наблюдали за состоянием их здоровья и проводили регулярные обследования.

76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме заболевания спустя полгода. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость — 63%. О проблемах со сном, а также симптомах тревожности и депрессии сообщили 26% участников.

Врачи также выявили признаки нарушения работы почек у трети пациентов, что вызвало повышенный риск половой дисфункции и других расстройств. Рентгеновские снимки легких около 200 участников показали повреждения, которые практически не изменились с момента острой фазы заболевания.



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