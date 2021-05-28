Тайна вулкана: Исследователи были сбиты с толку открытием супервулкана на Аляске

Исследователи были сбиты с толку после обнаружения на Аляске супервулкана. Открытый спящий объект может иметь огромное глобальное воздействие, считает геофизик из обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США Джон Пауэр.

В последнее время Аляска неоднократно упоминалась в сообщениях СМИ после извержения вулкана Большой Ситкин. На прошлой неделе в Геологической службе США информировали о вероятности значительного выброса в атмосферу вулканического пепла. Представители Обсерватории вулкана Аляски отмечали, что “кратковременное” взрывное извержение продолжительностью 1-2 минуты произошло в 5:04 по Гринвичу в 26 мая, в результате чего облако пепла поднялось на высоту 15 000 футов над уровнем моря. Согласно их данным, сейсмичность после взрыва снизилась, а облако пепла начало двигаться на восток, отделившись от вентиляционного отверстия.

На веб-сайте ведомства говорится, что на территорию Аляски приходится где-то три четверти всех вулканов Соединенных Штатов, которые извергались на протяжении последних 200 лет. Ученые были ошеломлены после открытия на Алеутских островах новый супервулкан. В исследовании Американского геофизического союза говорится, что выявленная группа вулканических островов может представлять собой один гигантский вулкан, напоминающий Йеллоустон. По мнению Джона Пауэра, супервулкан может оказаться настолько большим, что мог бы стать причиной разрушения цивилизации всего мира. Его жерло составляет в диаметре около 20 километров



Представитель Института науки Карнеги, Диана Роман, считает, что в случае подтверждения гипотезы существования супервулкана, это может пролить свет на учащение взрывной активности, наблюдаемой в области горы Кливленд. Последняя может быть самым активным вулканом на территории Северной Америки. Из-за Алеутской кальдеры может проснуться и Йеллоустоунская, чей диаметр, по оценкам ученых, составляет 60 километров.

Геофизики уверены, что обнаруженные кальдеры оказывают большое влияние во всем мире, потенциальная идентификация объектов может помочь понять, каких последствий следует ожидать в ближайшем будущем и как можно избежать опасности. Специалисты тестировали различные сценарии вулканического воздействия. В результате извержения супервулкана в тропической стратосфере может временно изменится режим ветра, а также – произойдут серьезные климатические изменения глобального масштаба.

Источник: www.express.co.uk