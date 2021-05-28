Отец Филиппа Киркорова рассказал, что убедило его после рождения сына остаться в России

Отец Филиппа Киркорова стал гостем программы «Мой герой» на телеканале «ТВЦентр». В беседе с ведущей музыкант пояснил о том, что именно убедило его остаться в РФ после рождения сына.

Передача Татьяны Устиновой «Мой герой» посвящена выдающимся личностям России. В одной из них гостем ведущей стал Бедрос Киркоров, болгарско-российский артист. В ходе беседы отец Филиппа Киркорова ответил на ряд вопросов относительно его творчества и личной жизни. Как оказалось, музыкант избрал для постоянного места проживания своей семьи Россию по определенным причинам.

По словам Бедроса Киркорова, ему так понравилось в тогда еще Советском Союзе, что он не хотел покидать страну. Во многом в продвижении голосистого парня в то время поспособствовал знаменитый композитор Арно Бабаджанян. Окончательное же решение остаться в РСФСР он принял, как только родился сын Филипп. Болгарский артист открыл телеведущей, что одним из факторов, который помог ему осознать свое стремление жить в России, стала встреча с Леонидом Утесовым. Культовый певец и актер убедил Киркорова-старшего в преимуществах СССР.

В 1964 году состоялась свадьба Бедроса Киркорова и Виктории Лихачевой, с которой начинающий артист познакомился после своего выступления, когда она подошла за автографом. В 1967 у пары родился первенец, сын Филипп, что вызвало необходимость в больших средствах на содержание семьи. На новых гастролях, благодаря помощи Утесова для поддержки молодой семьи его гонорар был увеличен со стандартных 250 до четырех сотен рублей. Причем сам отец Филиппа Киркорова, как пишет «Политэксперт», не сразу узнал о причинах такой щедрой прибавки. Однако именно она стала главным фактором выбора места жительства, при этом даже концертная программа артиста называлась «Перелистывая страницы от сердца к сердцу», отсылая к названию прощального турне Утесова «Перелистывая страницы».

Источник: politexpert.net