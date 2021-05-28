Депутата Боярского возмутил заработок на больной Анастасии Заворотнюк

Депутата Госдумы Сергея Боярского возмутил заработок на имени больной раком актрисы Анастасии Завортнюк. По его словам, эта тема является так называемой приманкой для искусственной накрутки трафика в Сети.

Интерес к Анастасии Заворотнюк со стороны аудитории снова возобновился после появления информации о рецидиве заболевания. Вскоре на просторах Сети были обнародованы тревожные публикации с сообщениями о смерти знаменитости Таким образом, владельцы интернет-аккаунтов решили собрать трафик и заработать денежные средства обманным путем.

По словам депутата Сергея Боярского, на сегодняшний день отсутствуют действенные механизмы на такие манипуляции. В особенности нет оперативной реакции, а она является одной из самых важных. Он уверен, что в будущем станут улучшаться механизмы защиты информации о личной жизни. Эффективной мерой борьбы с пользователями, распространяющими неправдивые сведения, могут стать высокие нравственные ориентиры, пишет «Политэксперт».