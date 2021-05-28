Депутата Боярского возмутил заработок на больной Анастасии Заворотнюк
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Депутата Госдумы Сергея Боярского возмутил заработок на имени больной раком актрисы Анастасии Завортнюк. По его словам, эта тема является так называемой приманкой для искусственной накрутки трафика в Сети.
Интерес к Анастасии Заворотнюк со стороны аудитории снова возобновился после появления информации о рецидиве заболевания. Вскоре на просторах Сети были обнародованы тревожные публикации с сообщениями о смерти знаменитости Таким образом, владельцы интернет-аккаунтов решили собрать трафик и заработать денежные средства обманным путем.
По словам депутата Сергея Боярского, на сегодняшний день отсутствуют действенные механизмы на такие манипуляции. В особенности нет оперативной реакции, а она является одной из самых важных. Он уверен, что в будущем станут улучшаться механизмы защиты информации о личной жизни. Эффективной мерой борьбы с пользователями, распространяющими неправдивые сведения, могут стать высокие нравственные ориентиры, пишет «Политэксперт».
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