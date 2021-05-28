Алексашенко: Речи об ужесточении санкций против России нет. Это вычеркнутый инструмент из арсенала американской дипломатии

“И президент США Джо Байден, и президент РФ Владимир Путин согласились на встречу. Они хотят попробовать быть прагматиками, попытаться договориться по тем вопросам, где есть взаимные интересы. А это все, что связано с вооружениями, природоохранной повесткой, региональными проблемами – это Иран, Северная Корея, Афганистан, Сирия. В этих вопросах объективно нет особой борьбы между РФ и США. Им нужно между собой договориться, чтобы как-то минимизировать влияние этих конфликтов на свою жизнь. И я думаю, что они оба понимают: какой-то компромисс возможен. Администрация Байдена посылает Кремлю сигнал, что хочет выстраивать с ним прагматические отношения. Условно говоря, если не будете в наш огород лазить и осуществлять всякие подрывные действия, то мы с вами можем договариваться”, – пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что вопрос расширения антироссийских санкций потерял актуальность.

“Речи об ужесточении санкций против России не идет. По состоянию на сейчас это вычеркнутый инструмент из арсенала американской дипломатии. Президент Байден после звонка Путину подписал указ, где очерчены красные линии. Америка говорит внятным языком: мы будем вводить санкции, если Россия совершит определенные действия, и определили перечень конкретных лиц, мы не хотим эскалации и предупреждаем, в какие американские дела мы не хотим вмешательства РФ. На сегодня у администрации Байдена нет желания усиливать санкционное давление на Россию”, – сказал Алексашенко.

Он полагает, что вопрос агрессии России в Украине не станет главным на предстоящих переговорах.

“Конечно, Байден и Путин будут говорить на встрече о ситуации на востоке Украины, но эта тема точно не будет главной. Потому что никто не понимает, о чем конкретно президенты могут договориться в данном вопросе. Мне кажется, ключевой сюжет в том, станет ли Америка после этой встречи реальным участником нормандского процесса. Станет ли она участником разрешения военного конфликта, или по-прежнему будет оставаться в стороне, говоря, что это дело европейцев – пусть Франция и Германия мучаются”, – резюмировал Алексашенко.

Контекст:

Первый телефонный разговор президента США с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Кремль и Белый дом подтвердили встречу Байдена с Путиным в Женеве 16 июня. 25 мая пресс-секретарь Байдена Джен Псаки саммит двух президентов назвала “жизненно важным для интересов США”. В Белом доме сообщили, что Байден поднимет вопрос об Украине, подчеркнув поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

По мнению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука, встреча Байдена и Путина повлияет на переговоры в ТКГ и нормандском формате.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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