Пока окончательных договоренностей о возможной встрече Зеленского с Путиным нет – МИД Украины

“Украинская сторона на всех уровнях активно работает над вопросам возобновления мира, над всеми практическими вопросами… Это очень деликатный вопрос… Информирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута окончательно. На сегодня такой договоренности, к большому сожалению, нет. Так, как и нет согласованной повестки. Поэтому мы можем только продолжать наращивать наши усилия как на национальном уровне, так и приобщать наших партнеров по нормандскому формату более активно работать с американскими партнерами, чтобы вопрос возобновления мира как можно быстрее продвигался вперед”, – сказал он.

Контекст:

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”, для обсуждения конфликта. Путин через два дня предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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