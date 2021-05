“Показывает отчаяние и безумие режима”. Мэр Риги и глава МИД Латвии отреагировали на открытые дела против них в Беларуси

“Генпрокурор Беларуси возбудил против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса уголовное дело. Это показывает отчаяние и безумие режима [Александра] Лукашенко. Я предлагаю ему лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма”, – отметил Ринкевичс.

Prosecutor General of #Belarus has opened criminal probe against me and Mayor of Riga @MStakis. Shows desperation and insanity of the Lukashenko regime. I suggest that he better looks into the case of hijacking #Ryanair flight and opens investigation of state sponsored terrorism

— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) May 28, 2021

В свою очередь, Стакис назвал действия Минска “безумием режима Лукашенко во всей красе”.

“Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы”, – подчеркнул мэр Риги в Twitter.

The madness of the Lukashenko regime in all its glory. If we are discussing criminal activities, I offer Mr Lukashenko to seek justice in The Hague Tribunal. There he will definitely get answers to all of his questions. https://t.co/2dJS4RqSbl

— M * rti * š Sta * is (@MStakis) May 28, 2021

В Генпрокуратуре Беларуси инцидент с заменой флага назвали “надругательством над государственной символикой”, которое “унизило национальное достоинство белорусов”.

Контекст:

24 мая возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею, Ринкевичс и Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. Стакис отметил, что этот жест – инициатива рижской Думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель – выразить поддержку всем, кто “подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко”, считающего себя президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом Беларуси в Риге “актом государственного вандализма”.

Изначально планировалось, что чемпионат мира по хоккею 2021 года совместно проведут Рига и Минск. Однако 18 января Беларусь лишили права на проведение матчей чемпионата. Совет Международной федерации хоккея определил, что “невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси”. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

Инцидент в Риге произошел после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

25 мая 2021 года Кабмин Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью со следующего дня, а 28 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны.

—