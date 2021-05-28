В МИД Украины отреагировали на заявления Лукашенко о вакцинации “Спутником V” на границе

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил “24 каналу” 28 мая, комментируя высказывания считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь откроет на границе пункты вакцинации российским “Спутником V” для граждан Украины, Польши и Литвы.

“Люди просят: “Помогите!” Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины”, – утверждал он.

Российская вакцина не входит в перечень препаратов, одобренных Министерством здравоохранения Украины, и ее регистрация запрещена в стране – следовательно, делать прививки ею запрещено, напомнили в МИД.

Спикер внешнеполитического ведомства отметил, что “Спутник V” и разговоры о нем – элемент гибридной войны против Украины, таким может быть и заявление Лукашенко.

“Все попытки ввести “Спутник” в украинский дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщения о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий”, – добавил Николенко.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, препарат “Спутник V” одобрили для использования в 65 странах, в том числе в Беларуси. В Украине, Польше и Литве российская вакцина не одобрена.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%, а позже авторы статьи подвергли сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний “Спутника V”.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 27 апреля “Ведомости” писали, что первый этап проверки закончен, 24 мая в пресс-службе ЕМА “Известиям” не смогли точно сказать, когда будет готово заключение, исследование будет продолжаться еще как минимум месяц.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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