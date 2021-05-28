 

Под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый

28.05.2021, 20:00, Новости дня
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Начальник полиции Киевской области объявил проведения специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Приметы мужчины: на вид 40–45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

Фото: kv.npu.gov.ua

Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевской области.

В полиции призвали граждан, которые обладают информацией о месте нахождения беглеца, сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии “102”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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