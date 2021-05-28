Мнение: Назначьте награду за его голову, угрожайте ему и загоните в угол

Пресс-секретарь британского вилаята Исламского Государства Латвии и Литвы (организация пока не признана террористической на территории РФ) призвал сбивать белорусские самолеты залетающие в Европу, взламывать белорусские компьютерные сети и отключать белорусам электричество, а также назначить награду за голову кафира Лукашенко и отправить к границам государства неверных отряды лучших ингимаси.

Ужасно, когда приходится разрываться. В прошлое воскресенье был Международный день борьбы с акушерским свищом — это крайне болезненный недуг малого таза, поражающий рожениц. Я искренне хотел хоть как-то отметить это событие, но на воскресенье пришелся и Всемирный день черепах, который, разумеется, тоже пришелся мне по вкусу. Подумав, я понадеялся, что те, кто страдает акушерским свищом и кому небезразлична участь черепах, отложат в сторону свои противоречия и продемонстрируют единство, чтобы мне не пришлось между ними выбирать.

Но было бы еще лучше, если бы прошлое воскресенье провозгласили Международным днем бомбардировок Минска. Порою кажется, что, выбирая следующую тему для кампании, люди не видят за деревьями леса. Черепахи и прочее — темы крайне достойные, но либералам (а ведь эти вопросы решают исключительно они) надо взяться за ум и познакомиться с реальностью поближе. Хотя меня волнует акушерский свищ и все без исключения виды морских рептилий, еще больше меня беспокоит наш коллективный склероз и безволие по отношению к странам-изгоям, которые запросто можно назвать фашистскими. В ответ на их угрозы мы бездействуем. Полагаю, умиротворять и еще раз умиротворять — самый удобный путь. Единственная страна, что вызывает у либерального Запада беспокойство, это — Израиль, либеральная демократия, которая пытается защититься от террористов-смертников ХАМАС, которые пытаются устроить им геноцид.

Белорусский истребитель МиГ перехватил гражданский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и пригрозил его сбить, если он не приземлиться в аэропорту Минска. Пилот МиГа сообщил своему коллеге из Ryanair, что ему разрешено открыть огонь, — то есть это не самоуправство и не беспредел, а делается с санкции президента Белоруссии Александра Лукашенко. После того, как самолет приземлился в Минске, в салон ворвались белорусские бандиты и выволокли молодого журналиста Романа Протасевича, который, как говорят, сообщил своему попутчику, что его ждет смертная казнь.

Нашим ответом на угон самолета и угрозу жизни граждан стала лишь скорбная досада. Мы сказали белорусам, что на сей раз мы разозлились не на шутку, а всерьез, и теперь наши самолеты над их пасмурной, болотистой страной больше летать не будут. Не сомневаюсь, старина Лукашенко так и опешил — держите карман шире.

И сам он, и его кукловоды в Москве над нами потешаются: они знают, что мы ничего не сделаем. А мы между тем со всей серьезностью размышляем, чтó еще можно такого предпринять, лишь бы не скандализовать общественность. В отдаленной перспективе мы, быть может, введем санкции на ввоз в Белоруссию чеснока, — когда Протасевича в его камере замучают окончательно. А Организация Объединенных Наций будет настолько занята обсуждением последней резолюции против Израиля, что не воспользуется даже своим малахольным влиянием.

Разумеется, никаких протестов против Лукашенко на Западе не будет, — умы демонстрантов занимает лишь антисемитская ложь. Международные репрессии безнаказанно продолжатся. Откуда я это знаю? Потому что так происходит всякий раз. Мы, либеральный Запад, играем мускулами лишь тогда, когда требуется наказать какого-нибудь слабосильного арабского деспота или полоумных исламистов-оборванцев. Против настоящих врагов мы всякий раз отступаем.

Мы ничего не сделали ни тогда, когда Россия напала на Грузию, ни тогда, когда Путин аннексировал Крым. Когда Китай сгоняет тысячи своих граждан в концентрационные лагеря, мы опять же ничего не делаем, равно также бездействуем и тогда, когда Гонконг вопреки всем соглашениям лишается даже тени независимости. Мы делаем вид, что немного обиделись, когда Владимир Путин убивает людей у нас в стране — например, Александра Литвиненко или покушается на Сергея Скрипаля, — но в конце концов ничего ему не сделаем. Когда Китай грозит Тайваню или нашему близкому союзнику Австралии, называя ее «ничтожной» и говоря, что она «пострадает» первой, мы тоже ничего не делаем.

Однако инцидент с Белоруссией гораздо важнее: тиран угрожает гражданам наших стран расправой, если они не подчинятся его требованиям. И вот в чем проблема: Лукашенко знал, что мы ничего не сделаем, потому что ничегонеделанье — это все, на что мы способны. Авторитарные азиатские задиры (Россия, Китай, Турция) знают, что мы — слабаки. Мы немного похнычем, введем немного санкций и уймемся.

Этот ход мысли, продиктованный страхом отстаивать то, во что мы верим — демократию и верховенство закона — чреват гибелью. Эту проблему поднимал еще госсекретарь президента Эйзенхауэра Джон Фостер Даллес (John Foster Dulles) в начале 1950-х. Мелкие, но возмутительные нарушения со стороны идеологических противников продолжаются из-за того, что мы не хотим лезть в драку из-за вопроса, который может показаться тривиальным — например, угнали гражданский самолет и задержали одного из его пассажиров. Поэтому мы отворачиваемся и смотрим в другую сторону, пока не станет слишком поздно. Так полагал Даллес, и я подтверждаю его правоту. Умиротворение работает прекрасно. Но недолго.

Что же делать с Белоруссией? Пока Протасевич не будет освобожден и страна не признает свое злодеяние, не пускайте в европейское и североамериканское воздушное пространство ни один белорусский самолет — под страхом быть сбитым. Взламывайте их бесполезные компьютерные сети и отключайте им электричество. А с Лукашенко обращайтесь, как США с бен Ладеном: назначьте награду за его голову, угрожайте ему и загоните в угол. Убедитесь, что на литовской границе достаточно военных. Изолируйте Белоруссию. И посмотрим, кто сморгнет первым.

Род Лиддл "Спектатор"

https://inosmi.ru/politic/20210528/249819063.html – цинк

Пресс-служба ИГИЛ заявила, что даже для них это уже перебор и отказалась брать ответственность за состояние умственного здоровья коллеги из британского вилаята.

В "Аль-Каиде" заявили, что такие шайтаны как Лиддл дискредитируют честных террористов в глазах общественности.

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